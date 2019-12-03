Оформлять ипотеку через агентства недвижимости выгодно!
Скидки на процентные ставки в банках ВТБ и Промсвязьбанк получают клиенты всех компаний-участников Гильдии риэлторов Приамурья.
Партнерские скидки позволяют уменьшить переплату по ипотеке.
Сегодня компании Гильдии риэлторов Приамурья предлагают оформление ипотеки:
- в ВТБ - со скидкой 0,3%
- в Промсвязьбанке - со скидкой 0,5%.
Также в ряде компаний есть преференции и в других крупных банках страны.
Напомним, в составе Гильдии риэлторов Приамурья следующие компании:
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