Оформлять ипотеку через агентства недвижимости выгодно!

Скидки на процентные ставки в банках ВТБ и Промсвязьбанк получают клиенты всех компаний-участников Гильдии риэлторов Приамурья.

Партнерские скидки позволяют уменьшить переплату по ипотеке. Сегодня компании Гильдии риэлторов Приамурья предлагают оформление ипотеки: - в ВТБ - со скидкой 0,3% - в Промсвязьбанке - со скидкой 0,5%. Также в ряде компаний есть преференции и в других крупных банках страны. Напомним, в составе Гильдии риэлторов Приамурья следующие компании:

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Гильдия Риэлторов