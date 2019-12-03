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сегодня, 12:38

Оформлять ипотеку через агентства недвижимости выгодно!

Оформлять ипотеку через агентства недвижимости выгодно!

Скидки на процентные ставки в банках ВТБ и Промсвязьбанк получают клиенты всех компаний-участников Гильдии риэлторов Приамурья.

Партнерские скидки позволяют уменьшить переплату по ипотеке.

Сегодня компании Гильдии риэлторов Приамурья предлагают оформление ипотеки:

- в ВТБ - со скидкой 0,3%

- в Промсвязьбанке - со скидкой 0,5%.

Также в ряде компаний есть преференции и в других крупных банках страны.

Напомним, в составе Гильдии риэлторов Приамурья следующие компании:

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#Недвижимость

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