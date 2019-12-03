Адвокаты сестер Хачатурян не согласились с результатами следствия

По словам адвоката, следствие оставило без внимания тот факт, что Михаил Хачатурян был знаком с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры, к которым он обращался при решении личных вопросов.

«Так было, например, когда Хачатуряну грозила комиссия по делам несовершеннолетних и административное наказание за то, что он не допускал дочерей до получения среднего образования. Это было незадолго до трагедии. Тогда Хачатурян смог решить этот вопрос через личные знакомства», – цитирует «Газета.ру» Пакулина.

Известно, что дальнейшая судьба уголовных дел против сестер будет решена до 28 декабря. «Прокуратура либо утвердит обвинительное заключение, и тогда начнутся судебные слушания, либо найдет существенные нарушения и вернет дела на дополнительное расследование», – сказал адвокат.

Кроме того, защита младшей сестры подала ходатайство об объединении дел в одно производство, поскольку девушка уже достигла 18 лет и сейчас находится во вменяемом состоянии. СКР выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении подзащитной Пакулина на основании ее невменяемости в момент убийства.

«Рассматривать дела отдельно нецелесообразно. Суд будет по два раза слушать одних и тех же участников, и свидетелей, изучать одни и те же документы», – считает защитник.

Сестры Хачатурян убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции – убийство.