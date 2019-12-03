В планах россиян потратить на новогодний стол 10 тысяч в среднем

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Россияне планируют потратить в среднем 10 тысяч рублей на покупку продуктов для праздничного стола на Новый год. Исследование проводила компания Nielsen. Самыми популярными продуктами в новогодней корзине россиян являются фрукты и овощи, затем сыр, мясо и рыба.

Исследование (имеется в распоряжении РИА Новости) проводилось в нескольких форматах: онлайн-интервью среди более чем одной тысячи респондентов, через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах. Изучались, в частности, планы россиян относительно организации праздничного стола и приобретения подарков, а также процесс покупки товаров для Нового года и факторов, влияющих на выбор.

«Десять тысяч рублей – такую сумму россияне в среднем тратят на покупку продуктов для новогоднего стола. В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти (68 %) участников опроса Nielsen. И 85 % из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров», – говорится в сообщении компании.

По данным исследования, самые популярные товары в новогодней продуктовой корзине россиян – фрукты и овощи – их покупают 93 % опрошенных, сыр (89 %), свежее мясо, птица и рыба (87 %), мясные продукты (81 %). Данные Nielsen показывают рост спроса на такие продукты в последнюю неделю месяца, а пик продаж приходится на 24-28 декабря.

«Что касается напитков, то лидером продаж в этот период является шампанское и игристые вина – 84 % россиян планируют приобрести их для праздничного стола. Предновогодний декабрь – высокий сезон для целого ряда алкогольных напитков и особенно игристых: только за один этот месяц продается около 30 % шампанского и 22 % игристого вина от годового оборота категорий в натуральном выражении», – отмечает компания.

Вино для новогоднего стола планируют купить 59 % респондентов, водку – 40 %. Среди безалкогольных напитков самыми популярными являются фруктовые соки (77 %), газированные напитки (50 %) и минеральная вода (44 %).