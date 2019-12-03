Суд оставил под стражей экс-начальника тыла амурского УМВД Михаила Робканова

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Бывшему начальнику тыла УМВД Амурской области Михаилу Робканову продлили срок содержания под стражей. С таким ходатайством в Благовещенский городской суд обратился старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Амурской области.

Михаила Робканова обвиняют по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Обвиняемый и его защитник не согласны с ходатайством следователя, они просили об избрании более мягкой меры пресечения, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда. В суде, в частности, рассматривался вопрос о внесении залога, запрета определенных действий или домашнего ареста. Однако в итоге суд пришел к выводу, что оснований для избрания такой меры пресечения не имеется. В представленных материалах содержатся сведения, «свидетельствующие о наличии разумных оснований полагать о возможной причастности Робканова М.Е. к инкриминируемому ему преступлениям – это данные, отраженные в протоколах следственных действий, иные материалы, которые являются достаточными для принятия решения о применении к нему меры пресечения».

Судья также посчитал, что, оставаясь на свободе, при изменении меры пресечения на более мягкую, чем заключение под стражу, Робканов может скрыться от органа предварительного расследования. И согласился с доводами следователя, что обвиняемый может оказывать давление на участников процесса, а также уничтожить важную информацию.

В итоге Михаилу Робканову был продлен срок содержания под стражей до 6 февраля 2020 года. То есть в общей сложности в заключении он проведет 8 месяцев.

Как сообщало Амур.инфо, экс-начальника тыла регионального УМВД сотрудники управления УФСБ по Амурской области задержали в Чите. Его подозревают в хищении крупной суммы, выделенной на ряд контрактов по тыловому обеспечению полиции Амурской области. Это выявила проверка из МВД России.