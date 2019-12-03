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сегодня, 16:21 0

Дальше начинаются приключения: часть дорог в Приамурье по-прежнему во льду

Дальше начинаются приключения: часть дорог в Приамурье по-прежнему во льду

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступили несколько жалоб на состояние дорог в Амурской области. Некоторые трассы по-прежнему покрыты льдом после аномального ноябрьского дождя.

Так, жительница Благовещенска пожаловалась на транспортное сообщение между областным центром и Райчихинском. «Мы в воскресенье с мужем ездили на машине туда (из Благовещенска в Райчихинск – Прим. ред.) забирать ребенка, потому что он пропустил больше недели в школе. Дорога до Тамбовки от Благовещенска – отличная, от Тамбовки до Ильиновки – подсыпана реагентами, ну, так скажем, ехать можно. А вот дальше начинаются приключения. Мы ехали со скоростью не больше 60 километров в час, потому что дорога очень красивая, она очень ледовая. Прямо вся во льду, без преувеличения. Ни одной единицы техники на этом участке (…) нет. Не подсыпано ни песком, ни реагентами, никакой гусеничный транспорт там не прошел. Абсолютно ничего не делается», – рассказала благовещенка по телефону.

По ее словам, в Райчихинске по городу не ходили автобусы с 23 по 30 ноября, также по сегодняшний день не ездят автобусы по трассе Благовещенск – Гомелевка.

«Прошло уже больше недели после дождя, а в Белогорском районе совершенно ничего не делается. Вчера ездила в село Новое к родителям (32 километра от Белогорска) – дорога, как кривое зеркало. Там и так забытая людьми (чиновниками) гравийная дорога... Неужели так трудно пустить грейдера? Автобус не ходит. Люди в Белогорскую больницу попасть не могут, так как нет транспорта», – сказано в сообщении, которое прислали в редакцию.

«Дети не могут попасть в школу на учебный процесс из-за обледенения дороги из села Рождественка в село Новосергеевка. Директор школы запретил использование школьных автобусов, которые ранее доставляли учеников. (…) У директора один ответ – добирайтесь самостоятельно, и это когда прошел первый пробный экзамен, а дети не присутствовали на нем», – гласит еще одна жалоба.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

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#гололедица #транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Может наоборот - часть дорог не во льду?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    54 минуты назад

    26.11.2019 возвращался по Свободненской трассе. На всём протяжении (до Новинок) ни одной спецтехники не встретил. За ними встретились две "посыпалки" (интервал метров 500). Зато, как они шли "красиво": отвалы подняты, щётки подняты и, уже пустые, со скоростью км. под 70. А результата их деятельности (наличие песка на проблемных участках) увы, не визировал.

  • ...

    Йя
    41 минута назад

    Тоже ездила в выходные по этой трассе! Согласна с каждым словом, не делается ровным счетом ничего

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