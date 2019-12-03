Дальше начинаются приключения: часть дорог в Приамурье по-прежнему во льду

Так, жительница Благовещенска пожаловалась на транспортное сообщение между областным центром и Райчихинском. «Мы в воскресенье с мужем ездили на машине туда (из Благовещенска в Райчихинск – Прим. ред.) забирать ребенка, потому что он пропустил больше недели в школе. Дорога до Тамбовки от Благовещенска – отличная, от Тамбовки до Ильиновки – подсыпана реагентами, ну, так скажем, ехать можно. А вот дальше начинаются приключения. Мы ехали со скоростью не больше 60 километров в час, потому что дорога очень красивая, она очень ледовая. Прямо вся во льду, без преувеличения. Ни одной единицы техники на этом участке (…) нет. Не подсыпано ни песком, ни реагентами, никакой гусеничный транспорт там не прошел. Абсолютно ничего не делается», – рассказала благовещенка по телефону.

По ее словам, в Райчихинске по городу не ходили автобусы с 23 по 30 ноября, также по сегодняшний день не ездят автобусы по трассе Благовещенск – Гомелевка.

«Прошло уже больше недели после дождя, а в Белогорском районе совершенно ничего не делается. Вчера ездила в село Новое к родителям (32 километра от Белогорска) – дорога, как кривое зеркало. Там и так забытая людьми (чиновниками) гравийная дорога... Неужели так трудно пустить грейдера? Автобус не ходит. Люди в Белогорскую больницу попасть не могут, так как нет транспорта», – сказано в сообщении, которое прислали в редакцию.

«Дети не могут попасть в школу на учебный процесс из-за обледенения дороги из села Рождественка в село Новосергеевка. Директор школы запретил использование школьных автобусов, которые ранее доставляли учеников. (…) У директора один ответ – добирайтесь самостоятельно, и это когда прошел первый пробный экзамен, а дети не присутствовали на нем», – гласит еще одна жалоба.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.