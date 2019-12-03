На главной площади Благовещенска начали возводить снежный городок

В Благовещенске начались работы над снежным городком. На площади Ленина устанавливают деревянные короба для фигур и наполняют их снегом. Также активно возводится ограждение – оно впервые делается изо льда, в предыдущие годы ограда была снежной.

Подготовка к возведению городка началась на прошлой неделе. Тогда в тестовом режиме запустили снежную пушку. Сейчас работы перешли в активную фазу. Какие именно фигуры украсят снежный городок в этом году, пока неизвестно. Эту информацию мэрия Благовещенска озвучит в ближайшие дни, когда станут известны имена победителей конкурса эскизов снежных фигур, который проводился с конца октября до середины ноября.

Строительством городка, как и новогодним оформлением Благовещенска, в этом году занимается ООО «Камила»: компания выиграла аукцион, объявленный в начале ноября мэрией. Создавать фигуры будет известный в городе ледовый художник Алексей Сидоров, который неоднократно побеждал в различных, в том числе международных, конкурсах скульптур из снега и льда.

Как сообщалось ранее, на новогоднее оформление Благовещенска и на снежный городок выделено почти 20,5 миллиона рублей. Специалистам необходимо возвести снежное ограждение, создать снежные и ледовые фигуры, залить каток, установить горки различных размеров, светодиодные конструкции («Семья оленей», «Снеговик», «Беседка – шар») и новогоднюю ель. Все фигуры и объекты будут устанавливать согласно заранее разработанной и утвержденной схеме размещения снежного городка 2019 года.

Между тем, этот снежный городок на площади Ленина может стать последним, поскольку в 2020-м главную площадь амурской столицы планируют закрыть на реконструкцию.