Россиянин вырезал спящую семью

Житель Менделеевска зарезал бывшую супругу, пасынка и двухлетнего сына. Известно, что 41-летний мужчина был в сильном алкогольном опьянении.

По предварительным сведениям, трагедия в семье случилась в ночь со 2 на 3 декабря. Мужчина приехал навестить бывшую семью, выпил и отправился спать. Проснувшись ночью, он взял в руки нож и пошел в комнату, где спала бывшая жена и дети.

Мужчина убил женщину, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына. Он планировал убить и третьего ребенка, 12-летнего пасынка, но мальчику удалось убежать. Подросток ранен, его отправили в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил «Пятый канал».

Как сообщает «360», мужчина ранее был трижды судим за воровство и драки. Однажды в алкогольном опьянении он сам себя пырнул ножом в живот, но его удалось спасли.

В бывшей семье непредсказуемого мужа и отца терпеть не стали. Мужчина жил отдельно, к родным заглядывал наездами, навещал сына. Его бывшую жену характеризуют как тихую и скромную женщину, она работала в соцзащите, помогала людям.

Подозреваемого в убийстве задержали. На месте преступления работают следователи. Официальных комментариев и подтверждения данной информации пока не поступало.