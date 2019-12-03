Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:53 0

Во Владивостоке ждут первые экологичные электробусы

Во Владивостоке ждут первые экологичные электробусы
Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивосток 15 декабря прибудут два электробуса. Каждая машина вмещает 85 человек.

Большие низкопольные автобусы оборудованы системой отопления, кондиционером, бегущей строкой для граждан с нарушениями слуха, системами звукового оповещения, ГЛОНАСС и другими современными опциями.

Как заявили в управлении транспорта, главное преимущество такого транспорта – это экологичность. Если электробусы хорошо себя зарекомендуют, то в городе продолжат развивать электрический транспорт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Власти Благовещенска также активно изучают вопрос введения электробусов вместо обычных автобусов, работающих на бензине или дизтопливе. «Мы сейчас ведем переговоры и изучаем опыт других городов, где уже внедрены электробусы, в том числе опыт Хэйхэ», – рассказал заместитель мэра Максим Ноженкин в программе «Простые вопросы».

Просмотров всего: 260

#Дальний Восток #транспорт

распечатать


Общество

А дальше начинаются приключения: часть дорог в Приамурье по-прежнему во льду
Общество

Юному амурчанину и его маме срочно нужны деньги, чтобы вернуться из Москвы
Общество

На Сахалине издали книгу про пилота, разбившегося в Амурской области
Общество

ГИБДД призывает водителей пересесть на общественный транспорт

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Paster

    Paster
    58 минут назад

    А куда кстати делись новенькие MANы закупленные к саммиту? В этом году во Владике ни одного не увидел, на улицах всё те же дряблые Дэу.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь