Во Владивостоке ждут первые экологичные электробусы

Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивосток 15 декабря прибудут два электробуса. Каждая машина вмещает 85 человек.

Большие низкопольные автобусы оборудованы системой отопления, кондиционером, бегущей строкой для граждан с нарушениями слуха, системами звукового оповещения, ГЛОНАСС и другими современными опциями.

Как заявили в управлении транспорта, главное преимущество такого транспорта – это экологичность. Если электробусы хорошо себя зарекомендуют, то в городе продолжат развивать электрический транспорт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Власти Благовещенска также активно изучают вопрос введения электробусов вместо обычных автобусов, работающих на бензине или дизтопливе. «Мы сейчас ведем переговоры и изучаем опыт других городов, где уже внедрены электробусы, в том числе опыт Хэйхэ», – рассказал заместитель мэра Максим Ноженкин в программе «Простые вопросы».