В архитектурный ансамбль терминала и канатной дороги в Благовещенске могут войти еще два объекта

«Мы рассматриваем проект гостиничного комплекса и строительства многофункционального комплекса, который должен развиваться на этой территории. Мы заинтересованы, чтобы они были единым архитектурным ансамблем и были синергетически связаны с терминалом и канатной дорогой», – сообщила Валерия Андреевна.

Также вице-президент рассказала об архитектурном конкурсе, который проводили при принятии решения о концепции проекта канатной дороги с терминалом.

«Выбрали две концепции альтернативные, очень разные. Одна – которая была представлена в презентации. А вторая – очень футуристическая. Мы на самом деле очень серьезно думали, чтобы нам остановиться вот на той концепции, которую разработал известный австрийский архитектор. Почему? Потому что такие яркие архитектурные изюминки они сами по себе являются точкой притяжения туристов, причем не только туристов внутрироссийских – это могут быть и международные туристы.

За такими архитектурными изюминками приезжают люди из других регионов и из других стран, чтобы просто посмотреть. При этом мы анализировали при принятии решения, насколько такие объекты действительно создают дополнительный туристический поток. И в качестве самого яркого примера мы смотрели на город Бильбао, музей Гуггенхайма (Испания – Прим.ред.), благодаря ему в разы выросли посещения. До этого он был просто город, а после этого стал еще и точкой туристических маршрутов.

Но рациональный подход [победил]. На самом деле это всегда сложно в реализации, у нас есть сжатые сроки, мы хотим ввести [объект в эксплуатацию] пораньше, чтобы туристы начали раньше пересекать границу удобным способом. Есть строительный риск, об этом тоже нельзя забывать. Поэтому остановились на более консервативном, но тоже достаточно интересном проекте, который тоже станет яркой изюминкой для города», – рассказала Валерия Репкова.

Как сообщало Амур.инфо, концепцию терминала разработали по проекту одного из ведущих архитектурных бюро мира с офисами в Амстердаме, Шанхае и других крупных городах. Компания имеет большой опыт проектирования канатных дорог. Бюро стало победителем международного конкурса, который по своей инициативе организовал инвестор. В нем участвовало около 40 лучших архитектурных бюро России и мира.

Терминал займет площадь в 21 000 квадратных метров. В строении расположатся предприятия торговли, пункт пропуска, посадочная платформа канатной дороги. Планируется предусмотреть 217 парковочных мест для автомобилей.

19 декабря в Благовещенске состоятся публичные слушания по проекту планировки территории, предназначенной для строительства канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Официальный старт работ по строительству канатной дороги между Россией и Китаем был дан в июле 2019 года.

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур и во второй половине 2022 года свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 6 минут.