В Благовещенске на 3 миллиона оштрафован магазин за нелегальную продажу алкоголя

Арбитражный суд Амурской области вынес решение о штрафе в три миллиона рублей для благовещенского продуктового магазина, который торговал крепкими напитками нелегально. У него не было соответствующей лицензии.

Это выяснилось во время контрольной закупки сотрудниками минэкономразвития и внешних связей Приамурья. Владельца заведения за это же правонарушение оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Такое постановление вынес Арбитражный суд региона. В минэкономразвития напоминают, что за продажу маркированной алкогольной продукции без лицензии к административной ответственности могут быть привлечены как продавец, так и предприниматель, организация, а также ее руководитель.

В магазине было изъято 30 литров поддельной водки, и более 70 литров слабоалкогольной продукции (вина, шампанское, коктейли)

Специалисты отмечают, что штраф при этом достаточно велик как для бизнеса, так и для простых работников. К административной ответственности за нелегальный оборот уже привлечены две организации с наложением минимального штрафа по данной статье в размере 3 миллионов рублей.

Руководители и индивидуальные предприниматели также привлечены ответственности с уплатой штрафа от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. Размер штрафа при этом не зависит от объема изъятого алкоголя в нелегальном обороте, однако значительно влияют повторные нарушения, выявленные в ходе новых контрольных мероприятий.

«Необходимо отметить, что при выявлении таких нарушений в нестационарных торговых объектах, кроме штрафа, предпринимателей ждут еще одни негативные последствия злоупотребления законодательством. С владельцем торговой точки могут расторгнуть договор аренды земельного участка под размещение объекта. Такой случай закрытия нестационарного объекта розничной торговли без права в дальнейшем размещаться в указанном месте уже есть. Этот результат стал возможен благодаря совместным усилиям министерства и администрации города Благовещенска», – информируют в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

Также недавно во время осмотра торговых объектов в Сковородинском районе было изъято более 1 тонны нелегальной алкогольной продукции.

Проверку смогли провести благодаря оперативной информации от неравнодушных жителей на горячую линию по номеру: 8-914–538–39–80. Информацию о любых нарушениях в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции можно также направлять по адресу электронной почты department@economy.amurobl.ru