Юному амурчанину и его маме срочно нужны деньги, чтобы вернуться из Москвы
В Приамурье объявлен срочный сбор средств для юного Рамиля Фаткулина и его мамы. У ребенка – онкологическое заболевание, он проходил лечение в Москве. Однако сейчас мальчику и его матери необходимо вернуться из столицы в Благовещенск.
«Сумма требуется 15 тысяч рублей на проезд из Москвы в Благовещенск на 4 или 5 декабря», – рассказали ИА «Амур.инфо» в благотворительном фонде «Добро без границ».
«Так как нет места в Москве, еще три блока "химии" он будет получать здесь, в Благовещенске. А потом 13 января ему надо будет опять ехать в Москву для постановки эндопротеза», – сказали в фонде.
Перечислить средства в помощь мальчику и его маме можно с помощью реквизитов, указанных в Инстаграме фонда «Добро без границ»: карта сына Коткина Андрея Владимировича, МТС ВИЗА, номер 4042 6691 5364 8161.
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