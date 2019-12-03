Юному амурчанину и его маме срочно нужны деньги, чтобы вернуться из Москвы

«Сумма требуется 15 тысяч рублей на проезд из Москвы в Благовещенск на 4 или 5 декабря», – рассказали ИА «Амур.инфо» в благотворительном фонде «Добро без границ».

«Так как нет места в Москве, еще три блока "химии" он будет получать здесь, в Благовещенске. А потом 13 января ему надо будет опять ехать в Москву для постановки эндопротеза», – сказали в фонде.

Перечислить средства в помощь мальчику и его маме можно с помощью реквизитов, указанных в Инстаграме фонда «Добро без границ»: карта сына Коткина Андрея Владимировича, МТС ВИЗА, номер 4042 6691 5364 8161.