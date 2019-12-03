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сегодня, 15:17 0

Юному амурчанину и его маме срочно нужны деньги, чтобы вернуться из Москвы

Юному амурчанину и его маме срочно нужны деньги, чтобы вернуться из Москвы

В Приамурье объявлен срочный сбор средств для юного Рамиля Фаткулина и его мамы. У ребенка – онкологическое заболевание, он проходил лечение в Москве. Однако сейчас мальчику и его матери необходимо вернуться из столицы в Благовещенск.

«Сумма требуется 15 тысяч рублей на проезд из Москвы в Благовещенск на 4 или 5 декабря», – рассказали ИА «Амур.инфо» в благотворительном фонде «Добро без границ».

«Так как нет места в Москве, еще три блока "химии" он будет получать здесь, в Благовещенске. А потом 13 января ему надо будет опять ехать в Москву для постановки эндопротеза», – сказали в фонде.

Перечислить средства в помощь мальчику и его маме можно с помощью реквизитов, указанных в Инстаграме фонда «Добро без границ»: карта сына Коткина Андрея Владимировича, МТС ВИЗА, номер 4042 6691 5364 8161.

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#дети #здоровье #помощь #транспорт

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