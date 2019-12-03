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сегодня, 14:44 0

Известная модель шокировала пользователей неестественной худобой

Известная модель шокировала пользователей неестественной худобой
Фото: https://www.instagram.com/katuaandreeva/

21-летняя модель из Новосибирска пугает подписчиков своими параметрами. При росте 178 сантиметров она отличается неестественной худобой, за счет чего создается ощущение, будто девушка болеет анорексией.

Многие подписчики обеспокоены здоровьем знаменитой модели. Однако Екатерина считает, что у нее нет никаких проблем со здоровьем и внешним видом.

Более того, Андреева убеждает фанатов, что за последнее время она немного поправилась.

Тем временем пользователи делятся в комментариях на два лагеря. Одни восторгаются внешним видом модели: «Ноги-соломинки, руки-ниточки и осиная талия», «С каждой фотографией ты мне нравишься все больше и больше», «Ты невероятная красотка!» – восхищаются подписчики.

Другие осуждают девушку и пишут оскорбительные комментарии: «Фу, иди поешь», «Некрасиво, неужели не видно», «Зачем я зашел на страницу, Бухенвальд в действии», «Жуть, иди поешь».

Тем временем модель не обращает внимания на негатив и часто делится откровенными снимками в своем Инстаграме, где за ее жизнью следят более 135 тысяч человек.

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#жизнь

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