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сегодня, 14:44 0

Прокуратура предлагает амурчанам рассказать о взятках и подарках для чиновников

Прокуратура предлагает амурчанам рассказать о взятках и подарках для чиновников
Фото: pixabay.com

В преддверии Международного дня противодействия коррупции амурчанам предлагают обратиться в прокуратуру. Жители смогут задать вопросы и пожаловаться на нарушения законодательства о противодействии коррупции. В ведомстве с 5 по 9 декабря будут работать телефоны прямой линии.

Амурчане могут предоставить информацию о конфликте интересов должностных лиц, случаях, когда государственные или муниципальные контракты заключаются с родственниками служащего, фактах предоставления чиновниками и депутатами недостоверных сведений о доходах, получения подарков, денег, услуг и иных вознаграждений.

Также можно сообщать о случаях выезда государственных и муниципальных служащих в командировки за счет средств физических и юридических лиц и использовании государственного имущества в личных целях.

«По всем обращениям (в том числе анонимным) органами прокуратуры будут организованы и проведены проверки, по результатам которых, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре Амурской области.

9 декабря прокуроры проведут личные приемы граждан по вопросам нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Обратиться по прямой линии, а также записаться на личный прием граждане могут в аппарате прокуратуры области по телефонам: 8(4162)77-50-05, 8(4162)77-50-17. Телефоны территориальных и специализированных прокуратур опубликованы на сайте регионального надзорного ведомства.

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#закон

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Комментарии
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  • Нур

    Нур
    14 минут назад

    А потом сообщит прокуратура чиновнику, кто на него настучал и уволят жалобщика))))ии пристрелят) А не стучи)

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