Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:31 0

Опрос: какие дела «Единой России» помнят благовещенцы (видео)

Опрос: какие дела «Единой России» помнят благовещенцы (видео)

В декабре крупнейшей партии страны «Единая Россия» исполнилось 18 лет. Датой рождения новой политической силы считается 1 декабря 2001 года. Корреспондент Альфа ТВ решил узнать у благовещенцев, какие дела главенствующей партии за все эти годы они помнят.

1 декабря 2001 года на съезде общероссийского организации «Союз «Единство и Отечество» делегаты приняли решение преобразовать её во всероссийскую партию «Единство и Отечество – Единая Россия». В декабре 2003 года они сократили наименование и стали называться «Единой Россией».

Как сказано на официальном сайте, в России создано 82 631 первичная, 2 595 местных отделений партии. В Амурской области региональное отделение «ЕР» создано 1 марта 2002 года. Всего в Амурской области в 316 представительных органах создано 310 фракций. В них входят 677 членов, 633 сторонника партии и 30 человек беспартийных.

Просмотров всего: 750

#Альфа ТВ #политика

распечатать


Экономика

В Китай пошел российский газ
Общество

Угроза большая: оползень в Моховой Пади может спровоцировать новый обвал (видео)

Общество

Архив: Владимир Жириновский раздал около 20 тысяч рублей амурчанам (видео)

Власть

На ближайшей сессии не будут рассматривать законопроект о роспуске Тындинской гордумы
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • ...

    inoy
    2 часа назад

    наверное про пенсию еще мало кто прочувствовал, думаю это будет хит, в ответах же не обязательно должны быть хорошие дела))

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    НДС 20% вот дело ЕР

  • ...

    inoy
    2 часа назад

    огромный список, утиль/сбор Платон эра-глонас по бензину все эпизоды кап/ремонт...... как говориться: медали вешать не куда!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    За 18 лет деятельности "крупнейшей партии страны", могу припомнить лишь антинародные "дела" и законы, безответственное отношение к природным ресурсам и их разбазаривание.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ... народ ее очень запоминающе окрестил - партия воров и жуликов...)))

  • ...

    55
    1 час назад

    Все годы правления едросни могут помниться только постоянным враньём и обещаниями, увеличением и введением новых поборов, тарифов, налогов и иных грабительских платежей, не говоря уже о снижении или лишении социальных гарантий простым людям, особенно тем кто работает, и тупой оптимизацией всех социальных учреждений (медицины, образования и т.д.). Также громадным увеличением гос.структур и чиновников (бездельников) разного уровня, особенно в высших органах муниципальных и государственных властей.

  • ...

    Авантыч
    1 час назад

    кержак: ... народ ее очень запоминающе окрестил - партия воров и жуликов...)))

    Какой народ? Так их Навальный обозвал.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Согласен со всеми высказываниями. Благодаря ЕР в стране с геометрической прогрессией увеличивается число алигархов распродающих наше народное достояние, только народ от этих сделок ничего не видит, кроме увеличения цен на внутреннем рынке на экспортируемые товары. А еще прт этой партии воров также выросла коррупция и воруют практически все чиновники, стоит только посмотреть их отчеты о доходах, где их жены и мужья с каждым годом все больше и больше увеличивают свое состояние. Еще при этой воасти некоторые чиновники имеют гражданство европейских стран и вида на жительство в США. Дети чиновников учатся заграницей, и семьи чиновников так же заграницей получают мед.услуги.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Согласен со всеми высказываниями. Благодаря ЕР в стране с геометрической прогрессией увеличивается число алигархов распродающих наше народное достояние, только народ от этих сделок ничего не видит, кроме увеличения цен на внутреннем рынке на экспортируемые товары. А еще прт этой партии воров также выросла коррупция и воруют практически все чиновники, стоит только посмотреть их отчеты о доходах, где их жены и мужья с каждым годом все больше и больше увеличивают свое состояние. Еще при этой воасти некоторые чиновники имеют гражданство европейских стран и вида на жительство в США. Дети чиновников учатся заграницей, и семьи чиновников так же заграницей получают мед.услуги.

  • ...

    VVVVVVV
    54 минуты назад

    СК "Россия", СК "Городок"...., там все единоросы были

  • Алиса65

    Алиса65
    43 минуты назад

    Все бывшие члены КПСС, сейчас члены ЕР - ПЕРЕВЁРТЫШИ. А сделали они не мало: развалили всё, что не было развалено при алкаше Ельцине. Опрос просто смешной: опросили 100 человек, которые говорили "как надо", а остальную Россию опросить забыли. Полностью солидарна с Amurskiy patriot

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь