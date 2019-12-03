Опрос: какие дела «Единой России» помнят благовещенцы (видео)

В декабре крупнейшей партии страны «Единая Россия» исполнилось 18 лет. Датой рождения новой политической силы считается 1 декабря 2001 года. Корреспондент Альфа ТВ решил узнать у благовещенцев, какие дела главенствующей партии за все эти годы они помнят.

1 декабря 2001 года на съезде общероссийского организации «Союз «Единство и Отечество» делегаты приняли решение преобразовать её во всероссийскую партию «Единство и Отечество – Единая Россия». В декабре 2003 года они сократили наименование и стали называться «Единой Россией».

Как сказано на официальном сайте, в России создано 82 631 первичная, 2 595 местных отделений партии. В Амурской области региональное отделение «ЕР» создано 1 марта 2002 года. Всего в Амурской области в 316 представительных органах создано 310 фракций. В них входят 677 членов, 633 сторонника партии и 30 человек беспартийных.