В Амурском кадетском корпусе начали готовить военных музыкантов

Амурский кадетский корпус заключил соглашение с музыкальной школой Благовещенска. Теперь кадеты могут бесплатно посещать занятия по профилю «Духовые инструменты», а после окончания предпрофессиональной программы получить соответствующее свидетельство, которое увеличит шансы на поступление в военно-музыкальное училище.

Программа обучения рассчитана на пять лет. С текущего года осваивать ее решили 15 ребят. Кадеты посещают уроки по сольфеджио и музыкальной литературе. Занятия проходят как на базе корпуса, так и в музыкальной школе.

«В рамках дополнительного образования Амурского кадетского корпуса учащиеся и ранее могли научиться играть на музыкальных инструментах, в учреждении уже много лет действует собственный оркестр, но это для детей больше хобби, чем профильная подготовка. Программа, которую осуществляет музыкальная школа, в большей степени направлена на выстраивание профессиональной траектории детей», – сказала директор кадетского корпуса Антонида Плешкова.

Свои первые успехи кадеты продемонстрируют 5 декабря – в камерном концертном зале музыкальной школы Благовещенска (Лазо, 41) пройдет концерт, посвященный Дню Героев Отечества. Мероприятие начнется в 15:00. Со сцены прозвучат классические музыкальные произведения, а также музыка современных композиторов, сообщает министерство образования и науки Амурской области.