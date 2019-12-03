В Благовещенске 5 декабря станут известны лауреаты четвертой премии Леонида Завальнюка

В разные годы лауреатами становились известные писатели и ученые: Владислав Лецик, Александр Маликов, Николай Левченко, Александр Урманов и Александр Белый. Молодые литераторы: Анна Синякова, Ярослав Туров, Ирина Вакуленко.

В этом году в номинации «За общий вклад в культуру Приамурья» представлены: повесть в новеллах « Детство Егорки» Игоря Игнатенко; спектакль «Счастливые люди» режиссера-постановщика Павла Рукавицын; художественная выставка «Первая. Большая» творческой группы Амурского областного краеведческого музея.

Во второй номинации, которая называется «За лучшее литературное произведение», сразу шесть претендентов: Алексей Алексеевич Воронков с романом «Албазинец»; Тамара Воронцова с подборкой стихов, опубликованных в альманахе «Амур»; Евгений Гончаров с произведением «New «Мёртвые души»: И другие повести и рассказы»; Евгения Кретова с романом «Навигатор из Нерюнгри»; Валентина Кобзарь с книгой «Волшебный Благовещенск. Сказки и картинки»; Фёдор Круглов (посмертно) с книгой стихотворений «Спроси у вечности кривого колеса…».

Победитель в каждой номинации получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Также членами жюри учрежден отдельный спецприз (также в размере 50 тысяч рублей), кто его получит, станет известно непосредственно на церемонии вручения.

Литературную премию имени Леонида Завальнюка телекомпания «Альфа-канал» учредила в 2016 году. Соучредителями стали Амурская областная научная библиотека, Благовещенский государственный педагогический университет, Амурский государственный университет.

Премия создана для поддержки талантливых авторов, связанных творчеством с Приамурьем, повышения интереса к историко-литературному наследию Амурской области и увековечения памяти поэта Леонида Завальнюка.