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сегодня, 13:25 0

В Благовещенске отменен режим повышенной готовности

В Благовещенске отменен режим повышенной готовности
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 3 декабря отменен режим повышенной готовности. Это связано с нормализацией ситуации на территории городского округа, сообщила пресс-служба администрации города Благовещенска.

Режим повышенной готовности ввели в областном центре 22 ноября по причине приближающейся непогоды. В ночь с 22 на 23 ноября в Благовещенске неожиданно прошел дождь – была зафиксирована аномальная для этого времени температура – плюс 5 градусов. Чуть позже ударил мороз, и наутро Благовещенск превратился в один сплошной каток. Последствия аномального дождя ощущаются в городе до сих пор.

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#гололедица #погода #происшествия

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