В России почти на 11 % вырос объем производства золота

Выпуск золота в России увеличился почти на 11 %. Такие данные приводит Союз золотопромышленников России. Так, в период с января по сентябрь 2019 года российские предприятия произвели 268,638 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах.

За аналогичный период прошлого года было произведено 242,198 тонны драгоценного металла. Прирост его производства за 9 месяцев 2019 года обеспечили в основном компании «Полюс», Petropavlovsk, Nordgold, «Селигдар» и Kinross Gold.

Так, Petropavlovsk увеличил переработку первичных упорных руд после запуска автоклавного производства в Амурской области, а компания Nordgold вывела на полную мощность месторождение Гросс в Якутии, а также увеличил производство на руднике Березитовом в Приамурье после перехода на подземную добычу.

Компании «Селигдар» в свою очередь удалось обеспечить прирост производства золота за счет увеличения мощности ЗИФ на месторождении Рябиновое (Якутия), а Kinross Gold — за счёт увеличения в переработке доли высококачественной руды с месторождения Морошка (Чукотка).

Также компания «Полюс» повысила показатели за счет выхода на проектную мощность Наталкинского ГОКа (Магаданская область), а также увеличения производственных мощностей на Вернинском месторождении (Иркутская область) и Куранахском рудном поле (Якутия).

Как сообщает «Вестник золотопромышленника», по уточненному прогнозу Союза золотопромышленников на 2019 год, общее производство золота в России ожидается в объеме 350 тонн (плюс 6,1 %), в том числе 314 тонн (плюс 6,4 %) составит первичный металл — добыча, попутное извлечение и в концентратах.