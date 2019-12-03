Китайское СМИ: в Хэйхэ благодаря «Силе Сибири» газ проведут в 40 тысяч домов

К жилым домам в китайском городе Хэйхэ российский газ будет поставляться приблизительно 15 декабря. Сейчас жители города пользуются газовыми баллонами и сжиженным природным газом (СПГ) из России. Ожидается, что с поставками «Силы Сибири», в городе упадет цена на голубое топливо.

В общей сложности запуск восточного ответвления в Китай от газопровода «Сила Сибири» позволит обеспечить газом более 40 000 домов в Хэйхэ, сообщает biang.ru со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение.

2 декабря лидеры Китая и России в режиме телемоста дали старт поставкам газа по восточному ответвлению от газопровода «Сила Сибири». Он начал поступать по северному участку газопровода: от российской границы в районе Хэйхэ до Чанлина (провинция Цзилинь).

Как сообщают городские газовые службы, поставки газа из газопровода «Сила Сибири» в черте города Хэйхэ начнутся приблизительно с 15 декабря.

Сейчас городской газопровод Хэйхэ поступает газ, полученный в результате импортируемого из России в Китай СПГ. Кроме того, в части жилых районов жители пользуются газовыми баллонами. Как отмечается в сюжете, использование газовых баллонов в домах представляет определенную опасность для жителей, а поставки СПГ не позволяют обеспечить бесперебойную поставку.

«Цена на газ упадет, как только к нам поступит газ из газопровода "Сила Сибири". Сейчас жители Хэйхэ платят 4 юаня за 1 кубометр», – заявил в интервью телеканалу гендиректор Хэйхэского отделения компании Harbin Zhongqing gas Шао Хуа.

На первом этапе в Китай из России по восточному маршруту будет поставляться до 5 миллиардов кубометров газа в год. Когда центральная и южная части газопровода будут пущены в эксплуатацию, объемы поставок достигнут 38 миллиардов кубометров в год.

Как следует из репортажа, на газ, в рамках программы по улучшению экологии, в районе Хэйхэ, как и в других регионах провинции Хэйлунцзян, постепенно перейдут и промышленные предприятия.

После запуска восточного маршрута в Китай от газопровода «Сила Сибири», старт которому дали Владимир Путин и Си Цзиньпин, первым газ поступил на газокомпрессорную станцию № 1, расположенную близ деревни Хунсин района Айхуэй города Хэйхэ. Именно эта станция первой будет принимать газ из России и передавать его на вторую газокомпрессорную станцию в районе города Удаляньчи. Также на станции будет производиться учет поступаемого из России в Китай газа. С газокомпрессорной станции № 1, в рамках телемоста, было произведено прямое включение.

«Дорогой председатель Си, мы готовы к приему газа», – обратился к Си Цзиньпину Ван Илинь. «Принимайте газ!» – скомандовал Си Цзиньпин. После его команды топливо пошло в газовую систему Китая.

Как сообщалось до этого, корреспонденты ВГТРК пытались попасть на газокомпрессорную станцию № 1 близ Хэйхэ перед пуском газопровода в эксплуатацию. Отделом пропаганды Хэйхэ и компанией CNPC им в этом было отказано.