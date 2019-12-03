За распространение фейка во время наводнения оштрафовали еще одну амурчанку

Проверку провела областная прокуратура. После этого надзорный орган направил дело для рассмотрения в Белогорский районный судебный участок, так как женщина прописана в селе Угловое, но фактически проживает в Белогорском районе. В участке корреспонденту Амур.инфо пояснили, что амурчанка, переславшая недостоверную информацию, вину признала и с обвинением была согласна.

«Да, говорит, в WhatsApp перекинула в семейную группу, но никакого злого умысла не имела», – пояснили в Белогорском районном судебном участке.

В законную силу решение вступит через 10 дней с момента получения осужденной копии постановления. На оплату штрафа у нее есть 2 месяца. Если сумма не будет выплачена, для взыскания средств привлекут судебных приставов.

Как сообщало Амур.инфо, ранее за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений к ответственности уже привлекли двух амурчанок. Селемджинским районным судом они были признаны виновными. Каждой назначили по 15 тысяч рублей штрафа.

В августе 2019 года в социальных сетях появилась информация о том, что якобы в связи с подтоплением на территории села Угловое Мазановского района почва заражена химическим веществом – цианидом. Сведения были проверены, но подтверждения не нашли. Амурское управление Росприроднадзора установило отсутствие превышения концентрации цианидов в почве.