Белогорским предпринимателям и руководителям предприятий предлагают «подедморозить»

Глава Белогорска предложил руководителям предприятий и организаций всех форм собственности и предпринимателям в компаниях, где нет традиции дарить детям работников подарки, побыть Дедами Морозами. В своем инстаграм-аккаунте Станислав Мелюков сообщил, что муниципалитет приступил к организации новогодних подарков для детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями.

«Как сообщил Дед Мороз администрации, всего семей с тремя и более (до 11) детьми в городе около 600, – написал глава города. – Списки уже уточняются, подробности где, как и когда получить подарки, будут опубликованы в официальных СМИ и аккаунтах. Подарки от Деда Мороза будут оплачены не из местного бюджета, а именно Дедом Морозом (впрочем, их несколько). Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем руководителям предприятий, организаций всех форм собственности и предпринимателям, где нет традиции дарить детям работников подарки – побудьте Дедами Морозами».

Спонсоры, которые профинансируют подарки детям из многодетных семей, пожелали остаться неназванными. Однако уже известно, что будет приобретено около 900 килограммов сладостей на сумму 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.