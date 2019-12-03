На Сахалине издали книгу про пилота, разбившегося в Амурской области

Сахалинские поисковики выпустили третий том книги «Вечный полет». В нее вошли истории гибели военных самолетов и их экипажей начиная с 30-х по 80-е годы прошлого века. В книге описывается судьба пилота истребителя И-15 «бис», который остался жив после вынужденной посадки, но разбился ровно через два месяца в Амурской области.

В третий том книги «Вечный полет» вошли в общей сложности описания более трех десятков катастроф военных самолетов и судьбы летчиков.

Как правило, экипажи погибали вместе с машиной, хотя бывали исключения из правил. Пилот найденного полутораплана И-15 «бис» в тридцатых годах совершил вынужденную посадку во время выполнения учебного задания. Летчик Александр Буров остался цел и невредим, сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

«Кончилось топливо, причем летчик, потеряв ориентацию в пространстве, перелетел границу (в то время 50 параллель), полетал там 20 минут и вернулся назад. Об этом даже сведения есть в пограничном архиве, что наш самолет пересек границу, а потом вернулся», – рассказал руководитель сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

Самолет так и остался в смирныховской тайге. Когда его нашли поисковики, судно уже частично разобрали.

«В будущем судьба была к нему уже неблагосклонна. Уже в Амурской области при отработке учебного задания по атаке наземных войск противника, в мае, ровно через 2 месяца, день в день, на таком же самолете он погиб», – констатировал Артем Бандура.