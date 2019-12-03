Заморозка военных пенсий продлена президентом России

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2 % размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, было предусмотрено, что военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников ежегодно с 1 января 2013 года на 2 %. Таким образом, размер денежного пособия, учитываемого при исчислении пенсии, с 54 % в 2012 году должен постепенно достигнуть 100 %. В 2015 году действие этой нормы было приостановлено.

Таким образом, законом продлевается приостановление действия части 2 статьи 43 закона о пенсионном обеспечении до 1 января 2021 года, сохранив размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, – 73,68 %, сообщает РИА Новости.

Тем не менее в Минобороны заявляют, что пенсии военных растут довольно интенсивно. В 2020 году их средний размер достигнет 26 968 рублей. Это в 2,6 раза больше, чем было в 2011 году.