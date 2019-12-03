Спасенному от мороза сфинксу в Благовещенске снова нужна помощь

«Почти год Рудя живёт у волонтёра и не может стать домашним – лечение то заканчивается, то снова начинается. Несколько дней на морозе сильно сказались на его иммунитете... Сейчас после осложнения вируса герпеса у Руди обнаружили сахарный диабет – страшное слово не то, что для кота, но и для человека в целом. Это накладывает ряд ограничений и значительно усложняет жизнь», – написали волонтеры фонда «Горячие сердца» в своем аккаунте в Инстаграме.

В телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо зоозащитница, у которой живет все это время Рудя, уточнила, что первые последствия переохлаждения проявились у кота в феврале этого года – на фоне ослабленного иммунитета у животного проявился вирус герпеса.

«Вирус заглушили, но у меня заболели все другие коты. Рудя оказался носителем вируса герпеса. Лечились, лечились – вылечились. Вроде все стало нормально, но в начале ноября он перестал есть, и у него нос заложило. Произошло обострение вируса герпеса. Вирус опять пролечили, но вес он не то что не набирал, а продолжал интенсивно терять. И в итоге у него диагностировали диабет, уровень сахара был 24 при норме 6,8. Вообще, при уровне сахара 35 животные могут впадать в кому. А у него последние три дня уровень поднимается до 36», – рассказала волонтер Мария.

Коту трижды в день ставят капельницы, дают «Полисорб» и «Рибоксин», в течение дня измеряют уровень сахара в крови купленным специально для этих целей глюкометром. Волонтеры просят помощи у неравнодушных амурчан в лечении животного. Своих средств не хватает.

«В первую очередь несчастному коту требуется специализированное питание – корм влажный для диабетиков, далее потребуется сухой корм, цена которого хоть и ниже влажного, но зашкаливает по меркам волонтеров. Пачка влажного – более 70 рублей, на день нужно 3-4 пачки. Дорого, но жизнь дороже! Кот на инсулине… Все упирается в деньги, которых нет... А есть долг в ветеринарной клинике более 100 тысяч рублей, который не закрыт и продолжает расти! Мы слёзно просим помощи для Руди. Возможно, найдется несколько кураторов, готовых снабжать кота питанием, готовых подарить ему корм, а значит – ещё годы жизни! Просим спонсорской помощи на оплату лекарства и приемов в клинике! И очень надеемся на поддержку и добрые слова!» – обратились волонтеры ко всем неравнодушным.

Реквизиты фонда помощи животным «Горячие сердца» Благовещенск:

«Голодный телефон» 8914567-73-37 (на него не нужно звонить, это номер только для пожертвований – на него можно положить деньги так же, как платится за любой другой тел. МТС); ЯК 41001997057075; карта Сбербанка 5469 0300 1022 5654; Мобильный банк 8-924-841-13-99. Получатель Алла Николаевна В. Назначение платежа – Руде.