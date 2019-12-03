В Благовещенске жители некоторых районов жалуются на низкие температуры в квартирах

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С наступлением холодов часть жителей областного центра Приамурья стала жаловаться на невысокие температуры в своих домах. В основном это жители отдаленных районов Благовещенска.

Так, о невысоких температурах в квартирах говорят жители поселка Аэропорт.

«В квартирах 18-20 градусов. У меня двое детей, топимся обогревателем. В детском саду должен был быть День матери, так его перенесли из-за того, что холодно в садике. Звонили в Теплосети. Они сказали писать на имя директора коллективную жалобу. Понимаете, это все бюрократия и разбираться будут долго. Сейчас на улице еще не так холодно, а что будет дальше?» – поделилась горожанка Елена.

С проблемой частичного отсутствия отопления столкнулись и жители Астрахановки по адресу: переулок Южный, дом 2.

«Практически весь ноябрь в квартирах на 1, 2 и 3 этажах холодно. С 25 ноября температура в некоторых квартирах не выше 18 градусов. В доме проживают инвалиды по зрению, пенсионеры, библиотека для слепых, магазин на первом этаже. Люди вынуждены пользоваться обогревателями. Управляющая компания не принимает должных мер, ссылаясь на то, что это котельная АКС не выдает тепло на выходе – 53 градуса на выходе», – рассказали жильцы.

В АКС информируют, что температурный режим в квартирах ниже нормы связан с тем, что недобросовестные владельцы частных домов в Астрахановке забирают тепло своих соседей. Жители частного сектора осуществляют врезку в инженерные сети системы отопления циркуляционных насосов. Самовольная установка оборудования влияет на гидравлический режим системы, и, как следствие, конечные потребители не получают достаточного тепла, сообщают в компании.

Специалисты Амурских коммунальных систем уже проводили отключения домов района Астрахановки от электроснабжения, для того, чтобы провести замеры и проверку гидравлического режима при работе в штатном режиме без стороннего оборудования потребителей.

«Показатели на котельной выдают норму в соответствии с утвержденным температурным графиком, что в очередной раз доказало, что проблема не в оборудовании АКС. Стоит отметить, что в подобных ситуациях временного отключения электричества было достаточно для выравнивания гидравлического режима. Сотрудники Амурских коммунальных систем написали заявление в полицию для привлечения недобросовестных потребителей к ответственности. Установленное дополнительное оборудование приводит к хищению ресурса превышающее договорное. Сотрудники полиции начали проверку», – говорится в информационном сообщении компании.

Для решения проблемы было принято решение выдавать на котельной АКС повышенные параметры. Возможно, так получится стабилизировать гидравлический режим. Потребителям на основании составленных актов о несоответствии ресурса нормативным параметрам, будет сделан перерасчет.

Корреспондент Амур.инфо также обратился за комментарием в администрацию Благовещенска.