Язвочка во рту привела женщину к смертельной болезни

Англичанка из деревни Шиллингстон заметила у себя небольшую язвочку во рту. Новообразование оказалось раковой опухолью полости рта.

Али Кэмпбелл (Ali Campbell) заметила на внутренней части верхней губы язву размером с горошину. 3 недели она сама безуспешно пыталась избавиться от новообразования, после чего обратилась к терапевту. Обследование показало, что у пациентки рак полости рта.

После обследования хирурги провели 12-часовую операцию, в ходе которой Кэмпбелл удалили опухоль и восстановили ее челюсть с помощью титановых пластин и пересадки части ее плечевой кости. По словам докторов, в случае промедления с лечением рак мог достигнуть четвертой стадии всего за две недели.

«Я и не думала, что эта язвочка может быть чем-то опасным. Меня смущало только, что она все никак не исчезала. Я испробовала всевозможные кремы и препараты, но ничего не помогало. Именно поэтому я и решила проконсультироваться с врачом», – рассказала британка. Кэмпбелл вспоминает, как очнулась после операции с 48 скобами на левом боку, без части зубов и со швами на шее.

2 года женщина восстанавливалась. После операции Кэмпбелл восстанавливалась психологически и привыкала к своей новой внешности. Для полного восстановления Кэмпбелл предстоит перенести еще 3 серьезные операции: пересадку части тазобедренной кости в челюсть, установку зубных имплантатов и восстановление левой стороны лица. Чтобы справиться с ежедневной болью, она принимает морфий. «Мне предстоит еще долгий путь, но я справлюсь», – цитирует женщину «Лента.ру».

В марте сообщалось, что мужчина длительное время принимал раковую опухоль за укус комара. Новообразование быстро увеличивалось, и мужчине пришлось удалить глаз.