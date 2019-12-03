Фото: администрация Белогорска

Белогорск стал единственным муниципальным образованием Амурской области, где во всех школах установлены современные оконные блоки. О том, что работа по замене деревянных окон завершена, сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков.

«Хорошая новость – в школах Белогорска не осталось деревянных окон, – написал Станислав Мелюков в своем инстаграм-аккаунте. – В середине лета было решено до конца года заменить все оставшиеся деревянные окна на современные. Писал об этом 19 июля».

В комитете по образованию, делам молодежи Белогорска рассказали, что в общей сложности в 6 общеобразовательных организациях города было установлено 423 оконных блока. В их числе 120 окон – в школе № 10, 101 – в школе № 5, 93 окна заменены в основном здании школы № 200 и 15 окон – в столовой начальной школы. В школе № 3 установлено 81 окно, 13 – в школе № 4. В гимназии № 1 и школе № 17 работа была проведена ранее.

«Задача была непростая, но мы ее решили. Осталось только закрытое сейчас аварийное крыло 200-й школы, там поменяем окна в ходе ремонта в 2020 году, – отметил глава Белогорска. – Хочу поблагодарить тех, кто откликнулся и оказал помощь школам, самостоятельно оплатив их стоимость и установку. Это пять родителей предпринимателей, которые установили 10 окон. За остальные заплатит городской бюджет. Хочу также поблагодарить компании, которые согласились сделать работу в долг. В январе, как и обещал, оплатим. В части дальнейшей модернизации, ремонтов школ и детских садов будем двигаться дальше».

На замену окон из средств городского бюджета будет направлено порядка 15 миллионов рублей.

Всего в школах Белогорска 1 312 окон, из них, по данным на середину июля, требовали замены 562 окна. Глава Белогорска Станислав Мелюков предложил заменить окна белогорским компаниям в текущем году, с последующей оплатой в январе 2020 года, а также обратился к предпринимателям, чьи дети обучаются в школе, с просьбой оказать помощь и самостоятельно по собственному выбору заменить хотя бы одно окно в школе, где обучаются их дети, информирует пресс-служба администрации Белогорска.