Трупы собак прятали на время проверок: охранник приюта «Дружок» дал показания в суде

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Суду Валерий сообщил, что обнаружил трупы собак на территории «Дружка» через некоторое время после трудоустройства. Мертвых животных сначала прятали в мешки и вывозили, а затем складировали уже в сарае. Кроме того, со слов охранника, трупы пришлось прятать от комиссии, которая проверяла исполнение муниципальных контрактов по отлову и содержанию животных: их заваливали ветошью и коробками, а сарай запирали.

Животные погибали от голода, рассказал Коневец. Того количества еды, что полагалось собакам, было недостаточно, считает он. Кормили животных один раз в день пищевыми отходами. Иногда собакам доставался хлеб, иногда – колбаса.

«Корм привозили по-разному. Бывало, по полбочки, редко бочки были полными. Если они были полные, значит, по литру на собаку давал, если не полные – по половинке», – рассказывает охранник. Он отмечает, что привезенной в приют воды также не хватало.

«Воды еле хватало помыть бочки. Собакам воду не давали, я поил только щенков. А зимой я снег через забор перекидывал. Собаки чувствовали себя плохо, помирали. Как-то раз я прихожу, захожу в первый вольер и вытаскиваю – три собаки, и один из них еще теплый был», – говорит Коневец.

На работу в приют «Дружок» он устроился в конце сентября 2018 года. Уже тогда, говорит мужчина, на территории приюта он обнаружил трупы. «Когда только пришел на работу, под забором было три бумажных мешка с трупами. А потом начальник вывозил их. Куда, не знаю. И потом были трупы, мы их складывали в сарай. Руководство сказало туда складывать, якобы "уже холодно станет, ни вони, ничего не будет"», – сообщил свидетель. Он добавил, что комиссия, которая посетила приют в 20-х числах декабря 2018 года с проверкой, в сарай с трупами не заходила.

«Мы с Оксаной (жена Вячеслава Золотарева – Прим. ред.) эти трупы сложили в одну кучу и накрыли тряпками, коробками, чтобы они не видели этих собак. А комиссия туда и не зашла, почему, не знаю. Это считался не наш сарай, не наше имущество – так начальство мне сказало. Комиссия при мне проверяла. Я должен был вытаскивать собак из вольера. Я в первый вольер влез, мне руки сразу пообкусали. После этого мне сказали: "Не надо, мы сами". Оксана ходила, говорила количество. Чипы не считывались. На момент проверки насчитали 80 с чем-то собак, на самом деле было меньше», – высказал свою версию охранник.

После декабрьской проверки, говорит Валерий Коневец, Вячеслав Золотарев с женой уехали отдыхать за границу. Перед этим для собак было закуплено 32 мешка сухого корма. Со слов охранника, ему было велено каждой собаке в день давать по 200 граммов. «Стакан набираешь, высыпал и все. Я начал так кормить, но они не ели. Я привез два мешка тыквы. Они ели тыкву», – рассказывает он. Коневец заявил, что о гибели собак хозяину приюта во время его отсутствия в Благовещенске он сообщал.

Информацию об истощении собак подтвердила старший лаборант кафедры патологии, морфологии и физиологии ДальГау Ольга Тюкавкина. В рамках расследования уголовного дела в научно-исследовательской лаборатории «Судебная ветеринарная экспертиза и патоморфология» при кафедре было проведено диагностическое вскрытие животных.

«Собаки были все обезвожены и истощены. Если животное нормально питается, у него есть подкожная клетчатка, которая развивается, есть сальник. У тех собак, которых я видела, сальника не было вообще, а подкожная клетчатка была не развита. Мыщцы были липкие. Это говорит о том, что было обезвоживание», – сказала Тюкавкина.

Она отметила, что обезвоживание могло наступить даже при соблюдении нормального рациона питания, если воды собакам не хватало. Для взрослой собаки весом 20-30 килограммов в сутки необходимо около 600 граммов пищи. Вода животному нужна постоянно – по одному литру ежедневно.

«Чтобы собаке дойти до такого состояния, с точки зрения кормления, нужна ни неделя, ни две, это точно. При голодании в первую очередь уходит сальник, затем – подкожная клетчатка, после – мыщцы. У этих собак, как правило, мышечной массы уже не было. Но тут еще другой вопрос: если даже собаку каждый день кормить по всем правилам, но при этом не давать ей воды, то истощение происходит более интенсивно. Она пищу ест, а воды в организме не хватает – она в любом случае эту воду уже из сальника, подкожной клетчатки, из мышц берет», – отмечает свидетель.

Специалист также высказалась насчет сухого корма, который давали собакам в «Дружке» с конца декабря. «Этот корм является комбикормом, зооспециалисты называют его "кириешками". Это корма эконом-класса, в его составе мясокостная мука и злаки. Кормление этим кормом допускается, но в присутствии воды. Это сухой корм с низким содержанием влажности, его рекомендуют запаривать», – пояснила она.

В качестве свидетеля на заседание суда также была приглашена волонтер зоозащитной организации «Подари жизнь» Дарья Чухланцева. После появления в СМИ информации о найденных в приюте трупах, именно она обратилась с соответствующим заявлением в полицию. После этого девушка совместно с оперативниками была на территории приюта с целью его осмотра и составления протокола с фото- и видеофиксацией.

«Мы вошли на территорию приюта. Около 50 собак находились живыми, другая часть – в крайне истощенном состоянии. Многие лежали в критическом состоянии вместе с трупами погибших животных. Собаки находились в открытых вольерах, которые были огорожены металлическими профлистами. Отсутствовали будки и укрытия. Некоторые собаки находились на цепи, которая была просто прибита к земле – животные не имели никакого укрытия от дождя и снега. Так как территория приюта была огорожена частично, несколько собак находились на свободном выгуле: они покидали территорию и возвращались», – рассказывает зооволонтер.

На следующий день после написания заявления в полицию девушка присутствовала уже в качестве понятой при изъятии трупов для последующей их отправки в лабораторию. Тогда, чтобы вывезти мертвых животных, понадобился грузовик.

Между тем суд продолжает рассматривать уголовное дело. Следующее заседание состоится 4 декабря.