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Трупы собак прятали на время проверок: охранник приюта «Дружок» дал показания в суде

Трупы собак прятали на время проверок: охранник приюта «Дружок» дал показания в суде
Фото: Амур.инфо

В Благовещенском городском суде прошло очередное заседание по делу Вячеслава Золотарева – владельца чигиринского приюта для собак «Дружок». Его обвиняют в жестоком обращении с животными. Одним из свидетелей по уголовному делу стал Валерий Коневец – охранник приюта.

Суду Валерий сообщил, что обнаружил трупы собак на территории «Дружка» через некоторое время после трудоустройства. Мертвых животных сначала прятали в мешки и вывозили, а затем складировали уже в сарае. Кроме того, со слов охранника, трупы пришлось прятать от комиссии, которая проверяла исполнение муниципальных контрактов по отлову и содержанию животных: их заваливали ветошью и коробками, а сарай запирали.

Животные погибали от голода, рассказал Коневец. Того количества еды, что полагалось собакам, было недостаточно, считает он. Кормили животных один раз в день пищевыми отходами. Иногда собакам доставался хлеб, иногда – колбаса.

«Корм привозили по-разному. Бывало, по полбочки, редко бочки были полными. Если они были полные, значит, по литру на собаку давал, если не полные – по половинке», – рассказывает охранник. Он отмечает, что привезенной в приют воды также не хватало.

«Воды еле хватало помыть бочки. Собакам воду не давали, я поил только щенков. А зимой я снег через забор перекидывал. Собаки чувствовали себя плохо, помирали. Как-то раз я прихожу, захожу в первый вольер и вытаскиваю – три собаки, и один из них еще теплый был», – говорит Коневец.

На работу в приют «Дружок» он устроился в конце сентября 2018 года. Уже тогда, говорит мужчина, на территории приюта он обнаружил трупы. «Когда только пришел на работу, под забором было три бумажных мешка с трупами. А потом начальник вывозил их. Куда, не знаю. И потом были трупы, мы их складывали в сарай. Руководство сказало туда складывать, якобы "уже холодно станет, ни вони, ничего не будет"», – сообщил свидетель. Он добавил, что комиссия, которая посетила приют в 20-х числах декабря 2018 года с проверкой, в сарай с трупами не заходила.

«Мы с Оксаной (жена Вячеслава Золотарева – Прим. ред.) эти трупы сложили в одну кучу и накрыли тряпками, коробками, чтобы они не видели этих собак. А комиссия туда и не зашла, почему, не знаю. Это считался не наш сарай, не наше имущество – так начальство мне сказало. Комиссия при мне проверяла. Я должен был вытаскивать собак из вольера. Я в первый вольер влез, мне руки сразу пообкусали. После этого мне сказали: "Не надо, мы сами". Оксана ходила, говорила количество. Чипы не считывались. На момент проверки насчитали 80 с чем-то собак, на самом деле было меньше», – высказал свою версию охранник.

После декабрьской проверки, говорит Валерий Коневец, Вячеслав Золотарев с женой уехали отдыхать за границу. Перед этим для собак было закуплено 32 мешка сухого корма. Со слов охранника, ему было велено каждой собаке в день давать по 200 граммов. «Стакан набираешь, высыпал и все. Я начал так кормить, но они не ели. Я привез два мешка тыквы. Они ели тыкву», – рассказывает он. Коневец заявил, что о гибели собак хозяину приюта во время его отсутствия в Благовещенске он сообщал.

Информацию об истощении собак подтвердила старший лаборант кафедры патологии, морфологии и физиологии ДальГау Ольга Тюкавкина. В рамках расследования уголовного дела в научно-исследовательской лаборатории «Судебная ветеринарная экспертиза и патоморфология» при кафедре было проведено диагностическое вскрытие животных.

«Собаки были все обезвожены и истощены. Если животное нормально питается, у него есть подкожная клетчатка, которая развивается, есть сальник. У тех собак, которых я видела, сальника не было вообще, а подкожная клетчатка была не развита. Мыщцы были липкие. Это говорит о том, что было обезвоживание», – сказала Тюкавкина.

Она отметила, что обезвоживание могло наступить даже при соблюдении нормального рациона питания, если воды собакам не хватало. Для взрослой собаки весом 20-30 килограммов в сутки необходимо около 600 граммов пищи. Вода животному нужна постоянно – по одному литру ежедневно.

«Чтобы собаке дойти до такого состояния, с точки зрения кормления, нужна ни неделя, ни две, это точно. При голодании в первую очередь уходит сальник, затем – подкожная клетчатка, после – мыщцы. У этих собак, как правило, мышечной массы уже не было. Но тут еще другой вопрос: если даже собаку каждый день кормить по всем правилам, но при этом не давать ей воды, то истощение происходит более интенсивно. Она пищу ест, а воды в организме не хватает – она в любом случае эту воду уже из сальника, подкожной клетчатки, из мышц берет», – отмечает свидетель.

Специалист также высказалась насчет сухого корма, который давали собакам в «Дружке» с конца декабря. «Этот корм является комбикормом, зооспециалисты называют его "кириешками". Это корма эконом-класса, в его составе мясокостная мука и злаки. Кормление этим кормом допускается, но в присутствии воды. Это сухой корм с низким содержанием влажности, его рекомендуют запаривать», – пояснила она.

В качестве свидетеля на заседание суда также была приглашена волонтер зоозащитной организации «Подари жизнь» Дарья Чухланцева. После появления в СМИ информации о найденных в приюте трупах, именно она обратилась с соответствующим заявлением в полицию. После этого девушка совместно с оперативниками была на территории приюта с целью его осмотра и составления протокола с фото- и видеофиксацией.

«Мы вошли на территорию приюта. Около 50 собак находились живыми, другая часть – в крайне истощенном состоянии. Многие лежали в критическом состоянии вместе с трупами погибших животных. Собаки находились в открытых вольерах, которые были огорожены металлическими профлистами. Отсутствовали будки и укрытия. Некоторые собаки находились на цепи, которая была просто прибита к земле – животные не имели никакого укрытия от дождя и снега. Так как территория приюта была огорожена частично, несколько собак находились на свободном выгуле: они покидали территорию и возвращались», – рассказывает зооволонтер.

На следующий день после написания заявления в полицию девушка присутствовала уже в качестве понятой при изъятии трупов для последующей их отправки в лабораторию. Тогда, чтобы вывезти мертвых животных, понадобился грузовик.

Между тем суд продолжает рассматривать уголовное дело. Следующее заседание состоится 4 декабря.

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#животные #суды

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Комментарии
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  • ...

    BigLife
    51 минута назад

    А где комментаторы которые Золотаря защищали? Соседка или кто-то Открылись глаза на двуличие? Или вода тоже не по карману была Золотарю и его жене, что трупы таскала?

  • Landyush

    Landyush
    37 минут назад

    и опять пример того, что все произошло из-за ХАЛАТНОСТИ. Халатности всех, кто должен был выполнять свою работу: проверяющие, административный ресурс, исполнители и т.д. К трагедии привело именно массовое бездействие и работа спустя рукава. Точно по такой же причине произошла трагедия в колледже. Один не отреагировал на конфликты между парнями, второй - нанял на работу охранника без лицензии, третий - не оказал нужное внимание ребенку, профукал воспитание и т.д. и так можно продолжать бесконечно. ХАЛАТНОСТЬ, РАВНОДУШИЕ и РАБОТА ДЛЯ ГАЛОЧКИ.

  • ...

    DeaD Мороз
    34 минуты назад

    Золотареву надо было ставить рядом шашлычку или шаверму

  • Gorojanka

    Gorojanka
    32 минуты назад

    Четыре месяца Валерик наблюдал гибель животных, но ничего не предпринял. При чем сам же признается, что плохо их кормил. Сказали ему так кормить или это его личная инициатива, это вопрос. Сейчас можно сказать что угодно, доказательств того, что ему говорили по пол литра еды выдавать нет. Возможно, это его фантазии. Как бы ни было, он соучастник, о чем в открытую и признается. Он не кормил, эксперт сказал, что собаки были истощены. Почему Валерий по прежнему свидетель, а не обвиняемый? Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Какие обстоятельства известны Валерику? Он признается, собак не кормил, ничего не предпринял для того, чтобы предотвратить их гибель.

  • ...

    Noir
    32 минуты назад

    По идее тут и жене как соучастнице срок дадут, а охранник за "чистосердечные" показания может условным отделается.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    31 минута назад

    [URL=http://smayliki.ru/smilie-1036976487.html][IMG]http://s17.rimg.info/f127d2bc98e96f29b714d42d75c5373c.gif[/IMG][/URL] за [URL=http://smayliki.ru/smilie-3375303.html][IMG]http://s.rimg.info/1eabd3d82aa18a6c628e68e93d07edab.gif[/IMG][/URL]

  • Gorojanka

    Gorojanka
    28 минут назад

    По поводу истощения тоже вопрос. А какими должны быть бродячие собаки? Упитанными и с шелковистой шерсткой? Их отловили с улицы, там им никто 600 грамм еды и литр воды ежедневно не выдавал, следовательно, истощение могло наступить и до того, как животные попали в приют. А некоторые виды истощения приводят к гибели, независимо от того, каким рационом животное кормить, а кроме того, если долгое время голодающему животному сразу дать с'есть большую порцию еды, это тоже может привести к гибели.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    24 минуты назад

    Они на его глазах дохли, а он продолжал денежку получать! Какая ж мразь!

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