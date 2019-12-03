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В Амурской области ищут покупателей памятников архитектуры, им положены льготы

В Амурской области ищут покупателей памятников архитектуры, им положены льготы
Фото: www.google.com/maps

Амурчанам, владеющим объектами культурного наследия, расскажут о предоставлении налоговых льгот. С 1 января 2020 года впервые в истории региона собственники объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, получат право на освобождение от уплаты налога на землю и налога на имущество на три года при условии проведения работ по реставрации, ремонту зданий-памятников.

Во вторник, 3 декабря, государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области совместно с министерством экономического развития и внешних связей области и администрацией Благовещенска проведет совещание-презентацию о налоговых льготах.

Также на мероприятии расскажут об объектах культурного наследия, приватизация которых запланирована в ближайшее время. В частности, потенциальные покупатели смогут узнать о сроках, цене и порядке проведения аукционов по продаже зданий-памятников. К продаже готовят здания, расположенные в Благовещенске по адресам: ул. Мухина, 56, ул. Б. Хмельницкого, 61/1, ул. Калинина, 57, ул. Красноармейская,154.

Как сообщало Амур.инфо, несколько исторических зданий в Благовещенске обретут новую жизнь, если для них найдут собственников.

«Это здания, которые были расселены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Жителей переселили, и, чтобы здание не грабилось и не растаскивалось, оно выставляется на приватизацию. И инвестор знал, что у него на три года есть полное освобождение от налогов. Высвободившиеся средства он мог вкладывать в ремонт и восстановление таких зданий», – пояснял ранее Амур.инфо начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Поучаствовать в совещании приглашают собственников объектов культурного наследия, а также желающих приобрести здания-памятники. Мероприятие начнется на площадке «Точки кипения», в зале «Ноосфера» в 17:00.

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#культура #экономика

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    позорище

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    16 минут назад

    Все памятники архитектуры, которые были признаны таковыми и строились на территории нашей страны, должны переходить под государственную охрану и содержание. И работа тут должна строится не по принципам рыночных отношений, когда соответствующее ведомство содержит памятники в рамках отведённых бюджетов, а когда ведомство ведёт учёт и контроль, а материально-техническое обеспечение осуществляется из расчёта производственных мощностей, срока воспроизводства ресурса из которого делается то или иное изделие, и производительности труда.. Как? А вот это как раз и решает ПОЛИТЭКОНОМИЯ управления.

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