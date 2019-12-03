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Президент РФ дал разрешение на ограниченную демонстрацию нацистской символики

Президент РФ дал разрешение на ограниченную демонстрацию нацистской символики
Фото: Кадр из многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны»

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма и отсутствии признаков их пропаганды или оправдания.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По мнению авторов документа, принятие такой нормы важно для демонстрации фильмов о Великой Отечественной войне.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в 2018 году. В окончательном чтении он принят 19 ноября 2019 года, а 25 ноября одобрен Советом Федерации. В пояснительной записке авторы отмечали коллизию норм закона. Речь идет о том, что без этих поправок под действие запрета попадали, в частности, документальные и художественные фильмы о подвиге героев, победивших фашизм, например, фильм «Обыкновенный фашизм», сериал «Семнадцать мгновений весны», киноэпопея «Великая Отечественная война. Неизвестная война» и другие, сообщает «Коммерсант».

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#история #российская власть

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