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сегодня, 11:19 0

Прокуратура помогла пострадавшему от наводнения амурчанину получить компенсацию

Прокуратура помогла пострадавшему от наводнения амурчанину получить компенсацию
Фото: amur.info

Житель поселка Норск смог добиться получения пособия за вред, причиненный его здоровью в результате наводнения. В этом амурчанину помогла прокуратура.

Прокуратура Амурской области провела проверку по обращению жителя поселка Норск Селемджинского района о невыплате ему единовременного пособия в связи с причинением вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации. Установлено, что согласно заключению эксперта заявитель пострадал в результате паводка, вызванного сильными дождями. Здоровью человека был причинен легкий вред.

В соответствии с распоряжением правительства РФ, граждане, получившие в результате паводка вред здоровью, имеют право на выплаты из расчета степени тяжести вреда. Рассчитывая на компенсацию, амурчанин обратился с заявлением в администрацию Селемджинского района, которая перенаправила его в министерство здравоохранения Амурской области.

«В нарушение требований закона министерство своевременно не сформировало список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия, допустило в нем ошибки, в связи с чем список был возвращен Министерством здравоохранения Российской Федерации на доработку», – сообщает прокуратура Амурской области.

По результатам проверки прокурор области внес представление региональному министру здравоохранения представление. После рассмотрения представления министерство устранило допущенные ошибки.

«Благодаря прокурорскому реагированию пострадавший гражданин получил единовременное пособие в связи с причинением вреда здоровью в размере 200 тысяч рублей», – резюмирует надзорное ведомство.

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#жизнь #закон #здоровье #происшествия

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