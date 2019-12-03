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В Амурской области стабилизировалась ситуация по АЧС

В Амурской области стабилизировалась ситуация по АЧС
Фото: pixabay.com

Управление ветеринарии Амурской области отрапортовало, что в регионе стабилизировалась ситуация по африканской чуме свиней. Последняя вспышка заболевания была зафиксирована в Белогорском районе месяц назад – 1 ноября.

В настоящее время все пострадавшие от АЧС амурчане получили компенсационные выплаты за утраченных животных. Карантина по данному заболеванию в регионе нет, сообщает ведомство.

Меры по предотвращению новых вспышек африканской чумы свиней обсудили на совещании, в котором приняли участие зампред амурского правительства Александр Нестеренко и начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

В регионе усилят мониторинг эпизоотической ситуации. Особое внимание сотрудники ветнадзора уделят торговле продукцией животноводства и контролю за входящим сырьем на предприятиях, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции. При этом ветеринарные правила необходимо соблюдать и самим животноводам.

В бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне свиней можно заводить только через год после отмены карантина. В настоящее время в регионе обсуждают меры поддержки аграриев, пострадавших от АЧС, желающих взамен купить коров или мелкий рогатый скот.

Свиноводам из не пострадавших от АЧС районов необходимо обеспечить безвыгульное содержание животных, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, не использовать сомнительные корма и не покупать животных без ветеринарно-сопроводительных документов.

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#областная власть #сельское хозяйство #чума свиней

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