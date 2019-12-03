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сегодня, 11:03 0

ГИБДД призывает водителей пересесть на общественный транспорт

ГИБДД призывает водителей пересесть на общественный транспорт
Фото: Амур.инфо

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы «автомобили чувствовали себя комфортно». Об этом сообщил заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

«Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность», – объяснил Понарьин.

То, что это правильное направление, показал опыт Москвы, сообщает РИА Новости. На сегодня, по словам замглавы ГИБДД, невозможно на построить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно. Поэтому специалисты видят только один выход – «возвращаться к старому советскому способу – использовать комфортный, массовый общественный транспорт».

В Госдуме, назвали несостоятельной инициативу ГИБДД пересаживать водителей на общественный транспорт, пишет Govoritmoskva.ru. «Для того чтобы люди пересаживались на общественный транспорт, его надо популяризовать, как это делает, в частности, Москва. Но сравнивать ресурс Москвы с ресурсами других субъектов фактически невозможно. Невозможно организовать, таким образом, дорожную сеть для того, чтобы сделать во всех городах выделенные полосы для общественного транспорта. Зачем пересаживаться на общественный транспорт, если он не несёт ничего более комфортного, чем личное транспортное средство», – сказал зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

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#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • ...

    inoy
    2 часа назад

    общественный транспорт (который летает на F1) с нетерпением этого ждет)))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    И сесть на диету

  • Chief

    Chief
    1 час назад

    и просто работать за бесплатно

  • ...

    DeaD Мороз
    1 час назад

    мусоров посадить на общественные автобусы, вот будет хохма

  • ...

    Sm1th
    44 минуты назад

    Мне до остановки общественного транспорта идти где-то 3 километра. Всегда очень любопытно читать идеи замглавы ГИБДД.

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