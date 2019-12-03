ГИБДД призывает водителей пересесть на общественный транспорт

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ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы «автомобили чувствовали себя комфортно». Об этом сообщил заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

«Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность», – объяснил Понарьин.

То, что это правильное направление, показал опыт Москвы, сообщает РИА Новости. На сегодня, по словам замглавы ГИБДД, невозможно на построить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно. Поэтому специалисты видят только один выход – «возвращаться к старому советскому способу – использовать комфортный, массовый общественный транспорт».

В Госдуме, назвали несостоятельной инициативу ГИБДД пересаживать водителей на общественный транспорт, пишет Govoritmoskva.ru. «Для того чтобы люди пересаживались на общественный транспорт, его надо популяризовать, как это делает, в частности, Москва. Но сравнивать ресурс Москвы с ресурсами других субъектов фактически невозможно. Невозможно организовать, таким образом, дорожную сеть для того, чтобы сделать во всех городах выделенные полосы для общественного транспорта. Зачем пересаживаться на общественный транспорт, если он не несёт ничего более комфортного, чем личное транспортное средство», – сказал зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.