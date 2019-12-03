В Благовещенске под колеса автомобиля угодила 17-летняя девушка

В понедельник, 2 декабря, в областном центре Приамурья на нерегулируемом перекрестке улиц Чайковского – Красноармейской автомобилист сбил девушку-пешехода 17 лет. Совершивший наезд водитель 1986 года рождения был за рулем машины Toyota Vill.

ДТП произошло в 16 часов 13 минут. По предварительным данным, сбитая горожанка переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого перекрестка. В результате ДТП она получила травмы. Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции, сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

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Ольга Канюшкина