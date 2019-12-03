У бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева арестовали более 9 миллионов

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Он обвиняется в мошенническом хищении средств компании «Роснефть». Суд арестовал у него 9 миллионов рублей и валюту.

«Судом наложен арест на имущество в виде 9 миллионов рублей, 13 тысяч долларов, 500 евро, 759 китайских юаней и 2 тысячи японских иен», – сказал судья. В понедельник, 2 декабря, Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда столицы о наложении ареста на имущество обвиняемого. Ишаев будет находиться под домашним арестом до 27 февраля 2020 года, передает ТАСС.

По данным СК РФ, уголовное дело Ишаева связано с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО «НК "Роснефть"», где он был вице-президентом в 2013–2018 годах. Как полагает следствие, в этот период в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией. Как сообщал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности компании.

Вину Ишаев не признает. По данным адвоката Павла Зайцева, «дочь Ишаева 5 апреля совершила платеж на счет, принадлежащий ПАО "НК "Роснефть", на основании возмещения возможного ущерба на сумму свыше 5,7 миллиона рублей».

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края. В 2009 году он был назначен полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012–2013 годах был министром по развитию Дальнего Востока. В настоящее время является академиком РАН.