Задержан владелец разбившегося в Забайкалье автобуса

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

В понедельник, 2 декабря, следователи задержали 30-летнего жителя Читы, индивидуального предпринимателя, который являлся организатором перевозки пассажиров на автобусе, попавшем в страшную аварию. В офисе предпринимателя и по месту его жительства проведены обыски.

Также обыски проведены в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю. Следователи изъяли и изучают маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств, сообщает СК РФ.

«Возбуждены уголовные дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек" (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Кроме того, следователи СКР будут расследовать и возбужденное полицией уголовное дело по факту ДТП. Следствие намерено ходатайствовать об аресте индивидуального предпринимателя», – заявил официальный представитель регионального главка СКР Егор Марков.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, попавший в ДТП автобус не был рейсовым, он был оформлен как заказной, однако двигался по тому же маршруту, выходя на несколько минут раньше рейсового и фактически отбирая у того пассажиров. Многие пассажиры не предполагали, что едут на частном транспорте. В ходе расследования были выявлены грубые нарушения при оформлении техосмотра транспортных средств и медицинских осмотров водителей перед выходами в рейс.

Вечером в понедельник дело для дальнейшего расследования было передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Следователи с участием сотрудников главного управления криминалистики СК России закончили проведение дополнительного осмотра места происшествия. Изъяты предметы, имеющие значение для расследования. В понедельник следователи также провели процедуру опознания тел пассажиров, погибших в аварии. Организована транспортировка автобуса в краевой центр, где он будет помещен в бокс для дальнейшего детального осмотра и проведения судебной экспертизы.

Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла 1 декабря. Автобус, перевозивший 43 пассажира, упал с моста на лед реки Куэнги. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель и двое маленьких детей – двухлетняя девочка и ее годовалый брат. По данным Восточно-Сибирского управления автонадзора, этот же перевозчик перевозил людей, задействованных на строительстве крупного объекта в Приамурье. И у него не раз находили нарушения.