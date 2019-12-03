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У благовещенцев осталось чуть больше недели, чтобы принять участие в новогоднем фотоконкурсе

У благовещенцев осталось чуть больше недели, чтобы принять участие в новогоднем фотоконкурсе

Мэрия Благовещенска продолжает принимать заявки на фотоконкурс «Новый год в молодой семье». У благовещенцев осталось девять дней, чтобы успеть принять участие. Прием конкурсных работ завершится 12 декабря.

Для участия молодым семьям необходимо поделиться своей новогодней семейной традицией и прислать новогодние снимки, где они украшают квартиру, наряжают ёлку, готовят угощение. Чем оригинальнее и интереснее фото, тем выше шансы победить.

Правила проведения фотоконкурса:

  1. – каждый участник представляет только одну семейную новогоднюю фотографию (возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет);
  2. – фотография должна быть хорошего качества (формат jpg, размер желательно до 2 Мб);
  3. – фотография должна иметь название, небольшое описание семьи и новогодней традиции.

На конкурс не принимаются фотографии не по теме; фотомонтажи; фотографии, противоречащие нормам морали.

Фотографии и текст следует отправлять: ormblag@mail.ru с 20 ноября до 12 декабря 2019 года. Голосование пройдет с 14 по 16 декабря 2019 года на сайте информационного агентства «Амур.инфо». Награждение победителей состоится 21 декабря в 10:30 в молодежной библиотеке имени Чехова.

Акция проходит восьмой раз. До этого в ней принимали участие многодетные семьи; молодые семьи со своими близкими родственниками; клубы и объединения, работающие с молодыми семьями; молодые семьи, воспитывающие детей с ментальными особенностями в развитии.

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#жизнь #конкурсы

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