В среду выпускники Амурской области напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

4 декабря выпускники школ Амурской области напишут итоговое сочинение, которое является обязательным испытанием и допуском к ЕГЭ. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать написание изложения. Итоговые работы ждут 4 210 амурчан.

На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут. Она будет оцениваться по системе «зачет/незачет». Особое внимание при проверке эксперты будут уделять соответствию теме, аргументации, привлечению литературного материала, композиции, качеству речи и грамотности, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Определено пять направлений тем итогового сочинения 2019/20 года: «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

Испытание школьники пройдут в своих же школах. Во время написания работ в аудиториях также будут присутствовать общественные наблюдатели, медицинские работники, представители минобра Приамурья.

Тем одиннадцатиклассникам, которые не справятся с написанием сочинения или изложения, будет предоставлено еще две попытки.

«Помимо заветного "зачета", успешное написание итогового сочинения может принести до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз на филологический профиль. Учет результатов сочинений в вузах осуществляется по желанию абитуриента и решению конкретного высшего учебного заведения», – прокомментировала заместитель министра образования и науки области Лариса Закирова.