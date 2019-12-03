Более 100 тысяч мигрантов потребуется российской экономике: обзор прессы

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Употребление алкоголя россиянами за последние 13 лет уменьшилось почти вдвое; Францию и Швейцарию свяжет метро; ведется разработка многоцелевого вертолета, который может стать воздушным такси. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета» сегодня цитирует заместителя председателя правительства Татьяну Голикову, сказавшую, что в следующем году России потребуется 105 тысяч мигрантов. И речь идет о квоте для визовых мигрантов. Безвизовые, что понятно, практически бесконтрольны. В общем, не стоит опасаться того, что население страны может подтаять. Мигранты своё дело сделают.

Из еще интересного – статья о том, что в России за последние 13 лет употребление алкоголя уменьшилось почти вдвое. Но, может быть, это как раз благодаря мигрантам, пить которым не позволяет вера.

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Что у нас дальше? Дальше сообщение о том, что Францию и Швейцарию свяжет обычное метро. Там же у них все просто: утром массы французов уезжает в Женеву на работу (зарплата, пишут, выше). А швейцарцы ездят на работу, ну, например, в Париж (женщины красивее). А вечером наоборот (ну, если кто ночует дома). Посему создаются пробки, заторы, то-сё. Ну и решили провести метро, что и решит транспортные проблемы. 45 поездов каждые 10 минут. И никаких страданий на дороге.

Летят утки

Кстати, о транспорте. Глава компании «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал о разработке легкого многоцелевого вертолета, который запросто может стать воздушным такси. Более того – беспилотным воздушным такси! И что интересно: в случае отказа двигателя, вертолет еще 15 минут сможет находиться в воздухе, а за это время можно найти подходящую крышу или какую другую площадку для посадки. Правда, кто будет искать, учитывая, что вертолет беспилотный – не говорится.

Полный абзац

Еще в главной газете страны публикуется большая статья о проблемах Байкала, и не просто проблемах, а о проблемах нерешаемых. Ученые признают, что ликвидация последствий негативного воздействия на экосистему озера зашла в тупик, но статья, повторяю, очень большая, пересказать ее всю не успею, поэтому остановлюсь на материале, в котором говорится, что суд арестовал деньги экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве. И знаете, сколько арестовал? 9 миллионов рублей, 13 тысяч долларов, 500 евро и – внимание! – 759 китайских юаней! Как-то не особо намошенничал Виктор Иванович.

Очень интересно

«Амурская правда» начинается и продолжается репортажем о завершении строительства моста через Амур. Но поскольку я вчера уже успел об этом рассказать, переключу ваше внимание на публикацию об открытии первой в Благовещенске электрозаправки. Всего за полчаса можно зарядить автомобиль на 80 %. А про 100 % в газете не написано. Ну, наверное, подольше. А еще владельцы электромобилей рассказывают, за что любят свой транспорт. Он очень экономичный, при этом зимой может запросто пробежать целых 40 километров. А летом так вообще 90 – представляете? А вот я, прямо скажу – нет!

На посошок

И в завершение – «Комсомольская правда», где можно прочесть. Хм, сегодня все как-то страшно читать: вот, например, рецензия на выходящий фильм «Ржев» – все сплошь об оторванных руках и туловищах. А то вот рассказ человека, который состоял на службе у украинских нацистов. На самом-то деле, это был наш казачок, засланный, так сказать. Ну так тем и опаснее была служба.

А исповедь суррогатной матери – да после прочтения и жить уже не хочется (я поэтому и не пересказываю вам).

Единственное, что можно с удовольствие почитать, это заметки Максима Соколова о том, что его задело на минувшей неделе. Вкусно Максим пишет. Смешно. А прочитаешь – и опять грусть-тоска. Нда… Ну пока.