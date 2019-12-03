В новом ТРЦ Благовещенска будет круговая смотровая площадка и самый большой в России фитнес-зал

Фото: предоставлено Александром Федорчуком

«Мы достраиваем сейчас в районе Шевченко – Красноармейской большой комплекс, там больше 100 тысяч квадратных метров и больше 5 миллиардов инвестиций только туда», – сообщил Александр Яковлевич.

Для сравнения: общая площадь торгового комплекса «Острова», самого большого на Дальнем Востоке, – 136 тысяч квадратных метров.

Сумма инвестиций в новый комплекс – 5 миллиардов рублей – соизмерима с годовым бюджетом Благовещенска. (Общий объем доходов городской казны по данным на начало 2019 года составлял 5 076 900,2 тысячи рублей – Прим.ред.)

Фото: Амур.инфо / Василий Романенков

Как сообщало Амур.инфо, в 2012 году в Благовещенске начали строить торговый центр «Европейский» на углу улиц Шевченко и Красноармейской. Реализацией проекта занималась компания «Дальсвет проект», которая затем обанкротилась. Согласно первоначальному замыслу, торгово-развлекательный комплекс должен был занять 30 тысяч квадратных метров. Стоимость объекта тогда оценивалась в 1,6 миллиарда рублей. Однако в 2015 году работы остановились.

Фото: архив Амур.инфо

В 2018 году в СМИ сообщалось, что имущество выкупила компания «Олимп», учредителем которой является Александр Федорчук.

«Это будет крупный объект высотой не менее 14 этажей. Здесь будет расположен крупнейший в регионе зал с трибунами. Речь сейчас уже не идет о торговом центре. У нас много интересных необычных решений. (…) Это будет что-то грандиозное», – рассказывали ранее о планах в компании «Олимп».

По информации Александра Федорчука, здание украсит круговая смотровая площадка. Предполагается, что она будет расположена на высоте 60 метров. (Высота гостиницы «Азия» – 65 метров – Прим.ред.) В центре смотровой площадки построят шпиль с винтовой лестницей. Вместе со шпилем высота комплекса составит 90 метров.

Под смотровой площадкой планируется разместить вращающийся ресторан.

Также в здании появится фитнес-зал. Ожидается, что он станет самым большим в России – его площадь составит 7 000 квадратных метров.

Значительную часть комплекса займут апартаменты. Предполагается, что номеров будет 400. Кроме того, здесь будут магазины, кафе, химчистка и другие объекты из сферы услуг.

По предварительным данным, ТРЦ планируется сдать в эксплуатацию к концу 2021 года, а открыть для посетителей – в 2022 году.

Изображения предоставлены Александром Федорчуком.