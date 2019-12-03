Работаю в посольстве России в Китае:благовещенец о своей работе

– До переезда в Китай я жил в Благовещенске, окончил 14-ю школу с золотой медалью, долгое время занимался карате. После школы отучился в АмГУ на направлении «Зарубежное регионоведение» факультета международных отношений, где изучал китайский язык. В университете не забывал и про внеучебную деятельность: играл в КВН, участвовал в различных мероприятиях факультетского актива, проводил игры «Что? Где? Когда?» и брейн-ринги. В общем, вел активный образ жизни. Бакалавриат окончил с красным дипломом. Дальше поступил в магистратуру в МГИМО, где учился два года, в том числе – один семестр в Пекинском университете иностранных языков в рамках программы студенческих обменов. Учась в магистратуре, подал заявку в кадровый резерв МИДа. Никогда не ставил перед собой твердой цели стать дипломатом, но, учась в таком заведении, подумал: «Раз уж я поступил, почему бы и нет?» В итоге все прошло успешно, и в октябре 2017 года меня приняли на должность секретаря-референта в посольство России в Китае.

Переезд мне дался без особых проблем, так как до этого я уже ездил учиться по обмену в Китай. Моя жизнь в Пекине имеет свои особенности, так как живу на территории посольства. У нас довольно большое русское сообщество – город внутри города. Здесь проживают около 800 человек, включая сотрудников посольства, торгового представительства и многих других ведомств. Абсолютное большинство сотрудников приезжает сюда с семьями (кроме, пожалуй, меня, я пока не женат), так что на улице часто можно встретить детей. У нас и школа своя есть, триста с лишним детей в ней учится. Мы часто проводим массовые мероприятия: вместе празднуем Новый год, 9 Мая, Масленицу и т. д.

Я работаю по линии политических отношений между нашими двумя странами. Если у государственных органов двух стран есть взаимная заинтересованность в установлении контакта и сотрудничества, мы помогаем им «познакомиться», если контакт уже установлен – помогаем общаться. Еще мы работаем и с общественными организациями, фондами, региональными правительствами и т. д. Кстати, представители Амурской области, в силу местоположения нашего региона и развитых связей с КНР, – частые гости в Пекине. Для меня всегда большая радость встретиться с земляками. Вообще, работа дипломата очень разносторонняя. Это и участие в переговорах, и аналитическая работа, и обеспечение визитов высшего руководства страны, и работа с делегациями, в конце концов, переводческое обеспечение – мне часто приходится практиковать переводы по самым различным тематикам. Нужно сказать, что жизнь и работа дипломата ­­не совсем такие, какими они представляются в кино и сериалах. Дипломат – это не только щеголять в костюме по банкетам и болтать с иностранцами, вальяжно попивая шампанское. Конечно, нечто похожее тоже случается, но на самом деле работа может быть самой разной, вплоть до элементарной бумажной рутины: подписать, отправить, принять, отнести.

Как я уже упоминал, у нас здесь маленький российский город. Коллектив сплоченный и очень дружный. В свободное от работы время мы с товарищами посещаем различные мероприятия, играем в квизы, ходим в театры, кино и, конечно же, баню. В Пекине сформировалась активная группа игроков в «Что? Где? Когда?», в которую я вхожу и регулярно играю. Мы покупаем у авторов пакеты вопросов и проводим игру по спортивной версии с несколькими командами, так что смокинги не надеваем. Нет такой тенденции, что, находясь в другой стране, русские не выходят за пределы дома и работы. Если находим свободное время, то обязательно выбираемся, как мы говорим, «в город». Китай – богатая на развлечения страна.

Пекин – огромный и развитый город, все-таки это одна из мировых столиц. Есть и существенные отличия от нашей страны, взять, например, совершенно другое отношение к правилам дорожного движения как со стороны пешеходов, так и водителей. Население более чем приветливое, особенно старшие поколения, которые помнят времена дружбы СССР и КНР. Китайцы – люди очень общительные, любят нашего президента, говорят: «Путин – молодец!». Всегда проявляют интерес, спрашивают, откуда ты, как у тебя дела, не нужна ли помощь.

Напутственных слов людям, собирающимся сюда переезжать, как таковых сказать не могу, так как не очень поддерживаю бегство наших граждан, особенно молодежи, в Китай за легким заработком. Если вы все же решились на переезд, нужно быть готовым к тому, что Китай – это сложная страна для тех, кто не говорит по-китайски, языковой барьер здесь очень мощный. Проблемы могут возникнуть даже по самым простым бытовым вопросам, не говоря уже о серьезных вещах, таких как, например, здравоохранение: иностранцу болеть в Китае очень дорого. Так же важно, чтобы человек знал для чего он едет, где и кем будет работать, будет ли какая-то помощь с принимающей стороны, чтобы максимально упростить переезд и само проживание в Пекине. Одному, конечно, переехать несложно, но вот перевезти семью с детьми будет намного труднее.

Еще около двух лет я планирую находиться в Пекине, а затем обязательно вернусь в Россию пробовать свои силы в центральном аппарате МИДа в Москве или, как вариант, – в представительстве МИДа в Благовещенске. Да, сейчас я в Китае, но все же это командировка, пусть и длительная. В гостях хорошо, а дома лучше!