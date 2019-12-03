В списках должников будут указывать не только номера квартир, но и суммы долга

Мера оказалась действенной – за короткое время почти 25 % должников погасили задолженность. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала Татьяна Ревина, генеральный директор ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр».

«Эти объявления не относятся к персональным данным и не нарушают закон. Мы намеренно сделали такие объявления, что фамилии там не указываются. Там есть только номера квартир без указания суммы долга. Но это пока», – пояснила Татьяна Ревина.

В ближайшем будущем планируется, что будет указываться еще и сумма задолженности каждой квартиры. В благовещенском РКЦ намерены развешивать такие объявления постоянно.

Кроме списков, которые носят, скорее, информационный характер, коммунальщики прибегают и к более серьезным действиям. Так, должнику грозит запрет на выезд за границу, лишение автомобиля и даже переселение в менее благоустроенное жилье. Сколько человек уже переселили и почему до крайней меры в РКЦ предпочитают не доводить, об этом в видео.