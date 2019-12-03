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сегодня, 10:35 0

В списках должников будут указывать не только номера квартир, но и суммы долга

В списках должников будут указывать не только номера квартир, но и суммы долга

Более 600 миллионов рублей задолжали благовещенцы за жилищно-коммунальные услуги. На днях на каждом многоквартирном доме Благовещенска были вывешены списки должников. Всего в них указано 11 тысяч квартир.

Мера оказалась действенной – за короткое время почти 25 % должников погасили задолженность. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала Татьяна Ревина, генеральный директор ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр».

«Эти объявления не относятся к персональным данным и не нарушают закон. Мы намеренно сделали такие объявления, что фамилии там не указываются. Там есть только номера квартир без указания суммы долга. Но это пока», – пояснила Татьяна Ревина.

В ближайшем будущем планируется, что будет указываться еще и сумма задолженности каждой квартиры. В благовещенском РКЦ намерены развешивать такие объявления постоянно.

Кроме списков, которые носят, скорее, информационный характер, коммунальщики прибегают и к более серьезным действиям. Так, должнику грозит запрет на выезд за границу, лишение автомобиля и даже переселение в менее благоустроенное жилье. Сколько человек уже переселили и почему до крайней меры в РКЦ предпочитают не доводить, об этом в видео.

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#ЖКХ #Простые вопросы

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Комментарии
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  • mm_Юра Петров

    mm_Юра Петров
    2 часа назад

    Нарoд я нарыл спосoб как бeз физ. нагрузoк и диeт сжигать калoрии и пoдкачаться дoма. Пoка опрoбовал тoлько живoт, за две нeдели убрал пивнoе пузo и уже прoступают кубики, а у жeны за недeлю ушлo пару сантимeтров на талии. Мы прoсто в вoсторге от этoго прибoра, сoвeтую всeм опрoбовать пoка цену не пoдняли или не запрeтили. Здeсь все oписано---- http://cutly.top/V20U

  • ...

    korono
    2 часа назад

    Смысл вывешивания на домах - их быстренько сорвали те же должники.

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