С начала года более 400 тысяч тонн амурского зерна ушло на экспорт

За 10 месяцев 2019 года сотрудниками управления Россельхознадзора по Амурской области досмотрено 419 750 тонн зерна и зернобобовых. Весь этот объем предназначался для экспорта.

По данным управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области, основными экспортируемыми культурами являлись пшеница – 21 200 тонн и соевые бобы – 398 550 тонн. В поставках амурского зерна заинтересованы в основном потребители из стран Юго-Восточной Азии: Китай, Япония, Южная Корея, Таиланд и ближайшие соседи России – Узбекистан, Казахстан и Белоруссия.

В текущем году в Китай отгрузили 384 630 тонн сои, в Казахстан – 10 680 тонн, в Республику Беларусь – 2 940 тонн. 300 тонн сои отправили в Японию.

Фитосанитарное состояние экспортируемой продукции было подтверждено заключениями Амурского филиала ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора». На основании заключений выданы 26 302 сопроводительных фитосанитарных сертификата, которые подтверждают требования стран-импортеров и фитосанитарную карантинную безопасность.