Гороскоп 3 декабря: Скорпионов упрекнут, у Дев изменения в личной жизни

Восход Солнца: 08:09

Заход Солнца: 16:29

Солнце в Стрельце.

Овен. День может начаться с беспричинной тревоги и неудовлетворенности. Возможны осложнения в делах и в отношениях с противоположным полом, что приведет к недовольству всем и вся. Признайтесь себе в том, что Вы сами являетесь причиной всех неприятностей. Ваша раздвоенность в личной жизни оказалась непосильной ношей. Вам необходимо сделать окончательный выбор.

Телец. День благоприятен для получения знаний, путешествий. Вероятны хорошее известие или подарок, скорее всего от любимого человека. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Возможно, Вы почувствуете сегодня легкое недомогание, некоторую меланхолию, причем почти без повода, поскольку неблагоприятные влияния закончатся и будут существовать только в вашем воображении.

Близнецы. Звезды обещают начало благоприятного периода для новых дел, осуществления планов, проведения встреч. Вероятно, неожиданное известие заставит Вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе.

Рак. Вероятны неприятное известие или неожиданная встреча, которая заставит Вас изменить намеченные планы. Женщин-Раков звезды предупреждают о возможном разрыве отношений с партнером. Скорее всего он не оправдает ваших ожиданий. Мужчинам-Ракам следует избегать категоричных высказываний или разговора в повышенных тонах.

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Лев. Двойственный день. С одной стороны, будут сильны негативные тенденции предыдущих дней, а с другой – появятся возможности для изменения ситуации в лучшую сторону. Главные условия успеха – предельное внимание и быстрота реакции, природные гибкость и деликатность. Во второй половине дня Вы можете получить известие, к которому совсем не готовы.

Дева. Благоприятный день для реализации идей и планов предыдущего времени. Жизненный потенциал находится в верхней точке. Однако вероятное ухудшение самочувствия или неприятное известие потребуют от Дев большой собранности. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Не исключено, что вторую половину дня придется посвятить проблемам, связанным с близким человеком или детьми.

Весы. Ваша жизнерадостность и остроумие могут сделать Вас душой всей компании. Благодаря покровительству Меркурия Вы получите новый заказ или предложение заняться новым родом деятельности. Не спешите давать согласие. Звезды рекомендуют закончить начатое. В общении с людьми проявляйте сдержанность, не настаивайте на своей точке зрения.

Скорпион. Критический день. Вероятны ошибки в сфере профессиональной деятельности и недоразумения в личных отношениях: возможны разногласия с близким человеком из-за ревности или незаслуженных упреков. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Следует избегать поездок, исключить риск и тяжелый физический труд. Не рекомендуется заключать коммерческие сделки или совершать дорогостоящие покупки: Вы потеряете больше, чем приобретете.

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Стрелец. Критический день, связанный с обманом, искушениями, соблазнами. Звезды рекомендуют воздержание, аскетизм, пост. Вероятны нервные срывы, поэтому не идите на поводу у своих эмоций. Исключите агрессивность и нетерпимость к чужому мнению. Будьте критичны к себе и справедливы по отношению к близким, иначе конфликтные ситуации могут перейти к скандалу.

Козерог. Несобранность, некоторая неуверенность в правильности выбранного направления затруднит контакты и деловые встречи в первой половине дня. Не распыляйте свои силы. Можете ставить перед собой глобальные задачи. Во второй половине дня у Козерогов появится возможность продемонстрировать деловую хватку. Переговоры с партнерами обещают выгоду и успешный результат.

Водолей. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вероятны нервные срывы, нервозность. Умейте справляться со своими эмоциями. День неблагоприятен для любой финансовой деятельности. Скорее всего все начинания будут обречены на провал. Не исключено, что данные Вам обязательства и обещания окажутся обманом или не приведут к ожидаемым результатам.

Рыбы. Сегодня Рыбам будет нелегко в кругу собственной семьи. Ваш критический и подозрительный взгляд на мир может сделать Вас непривлекательным. Если вы не будете себя контролировать, то можете оказаться в горьком одиночестве. Научитесь прощать другим слабости, так как Вы тоже несовершенны.

Астролог: Вальдемар Небоходцев