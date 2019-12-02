Цирк «Ап!» выстроил лестницу в небо и показал, как рождается солнце

Цирк «Ап!» отметил 28-й день рождения одной из самых фееричных программ за всю историю. Сложные трюки, сверкающие костюмы и сюжет, рассказавший публике об истории и достопримечательностях Амурской области. Премьера программы «28 регион. Территория АПережающего развития» прошла в минувшие выходные.

«Мы перебрали всё: и “Самый-самый Благовещенск”, и покопали архивы, провели опрос в Инстаграме, чем может гордиться Амурская область. Ведь наши программы не только для эстетического удовольствия, после нас у зрителя должен проснуться исследовательский интерес и желание сделать что-то хорошее», – рассказала художественный руководитель цирка «Ап!» Ольга Грибалева-Фомина после двухчасового представления.

«Дрессированные динозавры, только в Благовещенске» — так могло быть объявлен первый номер программы, если был бы взят такой формат. Ко всеобщему удивлению и восторженным детским крикам целая стая ящеров под предводительством большого тирекса вышла на сцену и задала такую высокую планку всему представлению, что многие зрители впоследствии назвали этот номер лучшим. В нем сошлись и хорошая хореография, и интересная акробатика, и юмор, и красивые костюмы.

Список чудес Приамурья замечателен тем, что он берет свое начало в доисторические временах – с динозавров, и Благовещенск — единственное место на всем российском Дальнем Востоке, где можно увидеть свидетельства их пребывания на этой земле.

В сюжетной ретроспективе сошлось многое: история освоения Приамурья казаками, эвенкийские легенды, и современность: космос и окончание строительства автомобильного моста через Амур. И все это озвучивал известный голосовой помощник «Алиса».

Сценаристом для циркового спектакля впервые стала выпускница коллектива. Это Арина Грибалева, девушка сейчас учится в Санкт-Петербурге на режиссера. У цирка «Ап!» программы всегда привязаны к реальным событиям, но это шоу получилось еще глубоким и познавательным. Зрителям красиво напомнили про краснокнижных птиц, обычаи разных народов, живущих в Приамурье и даже показали стыковку моста через Амур, которая случилась на днях.

«Очень интересно было. Рабочие встретились – в форме, касках. Все серьезно. И это было дополнено искусством, достойно. Произвело впечатление. Но динозавры нам с 3-летним сыном понравились больше всего, мы так смеялись», — рассказала зрительница Анна Тряпкина.

Как всегда, «аповцы» еще и пощекотали нервы своей публике – парили «под куполом» и строили «лестницу в небо» из стульев. «Сложно, но можно. Мы ставим номер, только основательно его подготовив. Поэтому даже на репетициях стулья не падают», — пояснил артист Егор Фомин.

Ну а самым ярким номером было появление «солнца» — им была девочка на шаре, словно списанная с полотна Пикассо, только в ярко-желтом костюме и сияющей короне, как в цирке Дю Солей.

«У цирка всегда интересные программы, красивые костюмы, умный сюжет. Очень нравятся ребята. Пусть у них все получится», — рассказала зрительница Олеся Ковган.

«Я в первый раз в цирке “Ап”. Очень хорошая музыка, органичные номера. Дети просто молодцы, талантище!» — отметила зрительница Светлана Заикина.

Программа стала выпускным балом для нескольких детей, им вручили сертификаты об окончании цирковой студии и мягкую игрушку – вороненка с желтым шарфиком, символ филармонии.

Справка

Цирк «Ап!» был создан Ольгой Грибалёвой-Фоминой и Владимиром Фоминым в 1991 году. Первое представление состоялось 29 ноября. «Ап!» начинался с 16 детей, сейчас в коллективе 97 человек в возрасте от 6 до 18 лет.

Каждый год обучение в цирке заканчивает около 10 человек. Выпускники работают не только в России, но и в самых разных цирках мира, например, в США и Израиле.

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