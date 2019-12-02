Амурские пожарные спасли водителя фуры, зажатого в кабине после ДТП
В Амурской области пожарные пришли на помощь водителю грузовика, попавшего в ДТП. На 30-м километре дороги между Белогорском и Благовещенском фура съехала с дороги, кабиной врезавшись в дерево. Водителю помогли сотрудники пожарной части села Томичи.
В первую очередь они отключили аккумулятор и помогли выбраться водителю, зажатому в кабине. «С помощью троса, зацепленного к пожарной автоцистерне, огнеборцам удалось оттянуть кабину авто от дерева и спасти человека», – описывается случившееся в инстаграм-аккаунте «Амурские спасатели».
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Пожарные ПЧ21 с. Томичи Белогорского района опять пришли на помощь автомобилисту- на 30 км трассы "Белогорск-Благовещенск" произошло ДТП. Авто съехала с дороги и врезалась в дерево 😬. Пожарные в первую очередь отключили аккумулятор и помогли водителю фуры, зажатому в кабине. ☝С помощью троса, зацепленного к пожарной автоцистерны🚒 огнеборцам удалось оттянуть кабину авто от дерева и спасти человека. #томичи#белогорскийрайон#дтп#авария#авто#трасса#белогорск#благовещенск#амурскаяобласть#
Судя по фото с места происшествия, кабина тяжеловоза получила серьезные повреждения. О состоянии водителя данных пока нет.
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