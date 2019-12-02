Амурские пожарные спасли водителя фуры, зажатого в кабине после ДТП

В Амурской области пожарные пришли на помощь водителю грузовика, попавшего в ДТП. На 30-м километре дороги между Белогорском и Благовещенском фура съехала с дороги, кабиной врезавшись в дерево. Водителю помогли сотрудники пожарной части села Томичи.

В первую очередь они отключили аккумулятор и помогли выбраться водителю, зажатому в кабине. «С помощью троса, зацепленного к пожарной автоцистерне, огнеборцам удалось оттянуть кабину авто от дерева и спасти человека», – описывается случившееся в инстаграм-аккаунте «Амурские спасатели».

Судя по фото с места происшествия, кабина тяжеловоза получила серьезные повреждения. О состоянии водителя данных пока нет.