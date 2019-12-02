Амурчане могут разделить новогодние праздники с детьми, оставшимися без родителей

Министерство социальной защиты населения Амурской области призывает амурчан пригласить в гости на новогодние каникулы детей из детских домов, приютов и интернатов. Акция проходит в пятый раз. В 2018 году в гостях у 89 семей побывали 122 ребенка. В дальнейшем 20 детей перешли в эти семьи под постоянную опеку.

Гостевой режим – это форма помощи ребенку из детского дома без оформления его постоянного проживания в семье. Такая поддержка помогает ребенку выйти за рамки, созданные системой воспитательного учреждения, прочувствовать, как живет семья, получить навыки ведения хозяйства и общения с взрослыми и другими детьми в семейном кругу. В некоторых случаях гостевой режим используется как подготовка ребенка и семьи к постоянному размещению на опеку или усыновление. Кроме того, подобное наставничество дает возможность получить моральную поддержку не только во время пребывания в учреждении для детей-сирот, но и после выпуска. Это особенно важно для детей, которые в ближайшие годы покинут стены детского дома и начнут самостоятельную жизнь.

Для оформления гостевого режима нужны следующие документы: копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала); справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у кандидата инфекционных заболевания в открытой форме или психических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, либо медицинское освидетельствование граждан, намеревающихся усыновить, взять под опеку, в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленные в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Справку органов внутренних дел об отсутствии судимости кандидаты либо предоставляют самостоятельно, либо органы опеки получат ее в порядке межведомственного запроса.

В течение 10 дней после предоставления документов в органы опеки и попечительства специалисты обязаны проверить полученные документы и провести обследование условий жизни гражданина. Затем выдается заключение о возможности временной передачи ребенка или детей в семью. Документ действителен в течение двух лет. Но итоговое решение о возможности гостевых посещений для конкретного ребенка принимает руководитель учреждения – то есть после получения заключения нужно обращаться напрямую в детский дом, интернат или приют.

На гостевой режим рекомендуют приглашать детей старше 10 лет. В этом возрасте ребенку уже можно объяснить, что он идет в гости к друзьям, а не в новую семью, и почему он должен вернуться. В настоящий момент в Приамурье живут более 700 детей, оставшихся без попечения родителей, 80 % из них – дети старше 10 лет. Все они нуждаются в друзьях и наставниках.

За консультацией по вопросам оформления гостевого режима можно обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства, в службы по подготовке и сопровождению замещающих семей, а также в Ресурсный центр по подготовке и сопровождению замещающих семей минсоцзащиты по номерам: (4162)200-269, 200-242.