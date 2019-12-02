Траур по жертвам ДТП в Забайкалье отсрочил «Дни Дальнего Востока»
Дальневосточная ярмарка, которая должна была открыться в понедельник, 2 декабря, на Новом Арбате в Москве в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока», начнет работать на день позже. Начало перенесли из-за траура по погибшим в ДТП в Забайкалье.
Ярмарка, на которой представят продукты и сувениры всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа, продолжит работу до 8 декабря. Об этом информирует ТАСС.
В понедельник, 2 декабря, губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по 19 погибшим при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе. Причины аварии устанавливаются. Расследованием занимается СК РФ.
Просмотров всего: 135