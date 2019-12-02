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Траур по жертвам ДТП в Забайкалье отсрочил «Дни Дальнего Востока»

Траур по жертвам ДТП в Забайкалье отсрочил «Дни Дальнего Востока»
Фото: pixabay.com

Дальневосточная ярмарка, которая должна была открыться в понедельник, 2 декабря, на Новом Арбате в Москве в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока», начнет работать на день позже. Начало перенесли из-за траура по погибшим в ДТП в Забайкалье.

Ярмарка, на которой представят продукты и сувениры всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа, продолжит работу до 8 декабря. Об этом информирует ТАСС.

В понедельник, 2 декабря, губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по 19 погибшим при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе. Причины аварии устанавливаются. Расследованием занимается СК РФ.

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#Дальний Восток

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