Погибшие в Забайкалье малыши были детьми военного из Приморья

В ДТП в Забайкальском крае, унесшем жизни 19 пассажиров автобуса, пострадала семья военного из Приморского края. Молодые родители выжили, потеряв обоих детей. Одному малышу было два года, второму – год.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», трагедия произошла 1 декабря. Автобус, перевозивший 43 пассажиров, упал с моста на лед реки Куэнги. По последним данным, в аварии погибли 19 человек.

В автобусе ехала семья военного из Уссурийска. Их оба ребенка погибли. Мужчину на вертолете отправили в Читу. Его жена находится в Нерчинской ЦРБ. Оба родителя находятся в тяжелом состоянии, сообщает ИА PrimaMedia. Одному ребенку был один год, второму – два. Как сообщили Zab.ru в администрации села, их мама ошибочно попала в списки погибших. Решается вопрос о ее транспортировке на вертолете в Читу, где уже находится муж пострадавшей.

«Молодая семья, приехали к нам из Оловяннинского района, мама оттуда родом. Папа по контракту служил в Уссурийске, потом контракт расторг и работал на Маломырском руднике вахтовым методом. В нашем селе они еще не прописаны, покупают дом на материнский капитал», – сообщили Zab.ru в администрации села.

Соболезнования пострадавшим и их семьям высказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал случившееся страшной трагедией.

По факту ДТП следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

По информации следственного управления, производство расследования по данному уголовному делу поручено следователям отдела по расследованию особо важных дел. На место происшествия направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления.