В Китай пошел российский газ

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Договор по поставкам заключен на 30 лет. И они могут быть увеличены.

Фото: www.rusdialog.ru

Владимир Путин заявил, что с запуском газопровода взаимодействие двух стран в сфере энергетики выйдет на новый уровень. Российский президент рассчитывает, что товарооборот с Китаем к 2024 году вырастет до 200 миллиардов долларов.

Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность и надежность при эксплуатации «Силы Сибири». Он также заявил, что нужно уделить внимание экологичности газопровода и бережно отнестись к эксплуатации ресурсов. Присутствовавший при запуске глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал «Силу Сибири» самым масштабным проектом компании, сообщает «Коммерсант».

Фото: veved.ru/events

«Газпром» и китайская CNPC заключили контракт о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту в мае 2014 года, он вступил в силу в мае 2015-го. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по «Силе Сибири». По итогам переговоров в апреле 2019-го лидеры России и Китая договорились увеличить поставки по газопроводу еще на 6 миллиардов кубометров.

В преддверии запуска «Силы Сибири» акции «Газпрома» на Московской бирже поднимались более чем на 2 %. Уже в 2020 году продажи газа по новому газопроводу могут принести «Газпрому» около 1 миллиарда долларов выручки.

Протяжённость газопровода превышает 2,2 тысячи километров. Он предназначен для транспортировки топлива отечественным потребителям на Дальнем Востоке и его экспорта в КНР. Как пишет News.ru, «Сила Сибири» позволит Китаю сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, отметил руководитель программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин.